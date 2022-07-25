Волонтёры «ХвостИКиby Слуцк» рассказали две истории спасения диких птиц в июле. Ястреба нашли в центре города, а раненого молодого сыча подобрала девушка из Козлович. Птицам помогли в частных приютах.

Ястреб в центре Слуцка

В субботу, 23 июля, во дворе в центре города сидел ястреб и не улетал. Сотрудники МЧС забрали птицу, а случчане отвезли её в приют в Дзержинском районе. Об этом «Кур’еру» рассказала Анастасия Туровецволонтёр группы помощи животным «ХвостИКиby Слуцк».

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Как жители Слуцка и работники МЧС спасают диких птиц. Две короткие истории про ястреба и сыча
Фотографии предоставили «Кур’еру» «ХвостИКиby Слуцк»

Как жители Слуцка и работники МЧС спасают диких птиц. Две короткие истории про ястреба и сыча

Ястреба согласился принять Центр помощи диким животным «Сирин», но нужен был транспорт, чтобы доставить туда пернатого хищника. Через Instagram «ХвостИКиby Слуцк» и «Кур’ер» нашлись люди, которые вызвались помочь и отвезли птицу.

Сычонка спасли на ферме

Как жители Слуцка и работники МЧС спасают диких птиц. Две короткие истории про ястреба и сыча
Фото: Екатерина Каштанова

Девушка из Козлович спасла молодого сыча с повреждённым крылом. Случчанка Екатерина Каштанова работает на местной ферме зоотехником. Она рассказала «Кур’еру» подробности: «14 июля, когда работники подстилали солому скоту, из рулона кто-то выскочил и побежал. Вначале мы подумали, что это крыса. Но мне стало интересно, и я пошла посмотреть. Животное спряталось. Подняла крышку, а под ней сидел совёнок с большущими глазами. Я его взяла, а на одном крыле были только косточки и пёрышки.

Словила, а выпустить не смогла. Написала волонтёрам. Анастасия связалась с Осиповичами. Мы завезли его в приют, где его приняли. А через 3-4 дня они выложили пост, что сычу сделали операцию — ампутировали крыло. Он не сможет жить в дикой среде, поэтому останется в приюте».

Екатерина не сразу нашла, куда отдать птенца. Два дня кормила его куриными филе, отварными яйцами, поила из шприца.

«Сыч без переломов, но с повреждёнными мягкими тканями. Господи, его как будто кто-то ел заживо. У нас даже версии нет, что могло произойти с бедной птицей», — написали в приюте, а потом рассказали подробности про операцию.

 

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Публикация от birdhelp помощь диким птицам (@birdhelp)

Если вы нашли птицу, которая нуждается в помощи, то можно связаться с волонтёрами из этих приютов и получить квалифицированную консультацию, написали «ХвостИКиby Слуцк».

Birdhelp и «Сирин» — это частные некоммерческие организации, которые существуют за счёт пожертвований неравнодушных людей. Помощь всегда актуальна.

Реквизиты для помощи:

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