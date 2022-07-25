Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 18 по 24 июля. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от homa1910 (@tany3954)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♡ Tatyana Kravchenko ♡ (@kravchenko_tn)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Брановец 🍀 (@vika_september)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Исаев (@isaev6118)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вероника Русальская | Персональный стилист (@veronicarusalskaya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Алешко (@oksankaaleshko)

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