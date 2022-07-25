В пятницу, 22 июля, на пляже в 11-м городке уже были установлены тренажёры и другое оборудование. Об этом «Кур’еру» сообщила местная жительница.

На спортплощадке на Слуцком пляже в 11-м городке установили тренажёры. Фотофакт
Фото: Елена