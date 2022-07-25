После первичных сообщений о пожаре на улице Жукова в Слуцке в ночь на 21 июля стали известны новые подробности происшествия. Похоже, соседи сверху пострадали ещё больше, чем квартира, с которой началось возгорание.

Напомним, что пожар начался в кухне квартиры на 3-м этаже дома №12А по улице Жукова. По словам очевидцев, приехали четыре пожарные машины, тушили до 5.30 утра.

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Как оказалось, та половина квартиры на 3-м этаже, в которой на тот момент находился мужчина, почти не пострадала — квартира разделена отдельной железной дверью. Выгорела же не только кухня, где началось возгорание. Лишилась нормального жилья семья Декола — хозяева квартиры этажом выше. На момент пожара супруги находились в Слуцком районе — на даче, а когда им позвонили и сказали о происшествии, они приехали буквально за 20 минут.

Из-за пожара почти вся их квартира на 4-м этаже и вещи оказались или уничтоженными, или непригодными для использования.

«Когда МЧС почти потушили квартиру соседа снизу, вдруг полыхнула наша. Был прямо почти взрыв, сильный хлопок, и вырвалось пламя. Наверное, горячий воздух скопился, наружу. Зашёл свежий кислород, и всё внутри кухни вспыхнуло, — рассказал «Кур’еру» Владимир Декола, — Стены в подъезде, через которые находится наша кухня, были очень горячими — настолько сильным и долгим был огонь».

По словам Владимира, жар оплавил вещи в коридоре и одной из комнат. А дым и сажа вообще привели в негодность большинство вещей: «Куртки, висевшие в шкафу в коридоре, буквально оплавились и текли. Все вещи в маслянистой саже — их придётся выбросить».

Семья Декола практически уверена, что сосед снизу в силу своего образа жизни не сможет компенсировать ущерб, который он нанёс. Они рассказали, что в их квартире тоже работали службы, составляли бумаги, но как это поможет им, их квартире — они не знают.

Практически без балкона остался и хозяин квартиры на 5-м этаже. Часть его квартиры тоже немного закопчена, а вещи пропахли копотью.