Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дело по обвинению 52-летнего С. в убийстве с особой жестокостью.

По материалам дела, в начале апреля 2022 года житель деревни Старые Фаличи Стародорожского района поссорился с женой из-за ревности. Мужчина жестоко избил супругу — нанёс не менее 24 ударов кочергой и 8 ударов ножом, в том числе и по жизненно важно органам.

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Испытывая физическую боль и страдания, потерпевшая скончалась на месте происшествия, истекая кровью.

Прокуратура Минской области оставила без изменений квалификацию содеянного по п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство). Обвиняемого оставили под стражей.