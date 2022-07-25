На минувших выходных, 23 июля, для пользователей из Беларуси перестал открываться сайт газеты «Белорусы и рынок». Как сообщает БелТА, Мининформ ограничил доступ к интернет-версии газеты.
Как рассказали БелТА в ведомстве, такое решение принято «по причине распространения на сайте издания гиперссылок на материалы, которые признаны судом экстремистскими».
Как пишет ТАСС, в мае был задержан директор газеты Константина Золотых, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, соединенное с насилием либо совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий).
Газета «Белорусы и рынок» основана в декабре 1990 года.