На минувших выходных, 23 июля, для пользователей из Беларуси перестал открываться сайт газеты «Белорусы и рынок». Как сообщает БелТА, Мининформ ограничил доступ к интернет-версии газеты.

Как рассказали БелТА в ведомстве, такое решение принято «по причине распространения на сайте издания гиперссылок на материалы, которые признаны судом экстремистскими».

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