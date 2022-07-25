Как сообщает Sputnik, в Беларуси с 1 августа увеличиваются размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются в Беларуси два раза в год — с 1 февраля и 1 августа.

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