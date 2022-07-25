Как сообщает Sputnik, в Беларуси с 1 августа увеличиваются размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются в Беларуси два раза в год — с 1 февраля и 1 августа.

Реклама
В период с 1 августа по 31 января 2022 года будут действовать новые размеры таких пособий.
Так, на первого ребенка будет выплачиваться 556,05 белорусских рублей, на второго и последующих детей – 635,48 рублей, а на ребенка-инвалида – 714,92 рубля.
Таким образом, по информации профильного ведомства, размер пособия в августе увеличится на 3,1% по сравнению с размером июльского пособия. Это также будет на 12,2% больше, чем размер пособия, которое было в августе 2021 года.