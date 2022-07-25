Как сообщила «Кур’еру» Татьяна Хартанович, инженер абонентского отдела Слуцкого МРО филиала «Энергосбыт», за 2022 год 49 случчан отключили за электроэнергию за неуплату.

Самый большой долг у одного человека в этом году — за 7 655 кВт (этого хватило бы, например, чтобы почти 11 месяцев непрерывно работала стиральная машина-автомат — Прим. ред.). Документы должника отправлены в органы принудительного исполнения, долг гасится по мере возможности.

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Сумма общего долга больше у жителей города Слуцка, однако процент должников больше в сельской местности (1,7% должников среди горожан и 4,3% — среди жителей района).