Российский СберБанк предупреждает, что сейчас мошенники используют «очень опасную» схему «развода»: теперь преступники звонят от имени сотовых операторов и сообщают, что вам якобы подключили несанкционированную переадресацию. И чтобы отключить её — нужно ввести короткую команду на устройстве.

Об этом сообщает Ixbt.com.

После этого все ваши смски переадресуются на телефон мошенника. И если данные ваших карт до этого были скомпрометированы — одноразовый пароль будет перехвачен. Все деньги с карты спишутся.

Реклама

Опасность схемы в том, что жертва даже не получит уведомления о подключении такой услуги. Вы узнаете про списание денег по факту.

В СберБанке отмечают: «Поэтому пожалуйста: не сообщайте никому коды, которые приходят вам в SMS — и не вводите никакие команды по просьбе звонящих».

Как показывает опыт предыдущих волн мошеннических схем, после России их часто повторяют и в Беларуси.