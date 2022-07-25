В пятницу, 22 июля, в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали в присутствии генсека ООН Антониу Гутерриша соглашение об экспорте украинского зерна через Чёрное море. Такой же документ подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал переговоры в Стамбуле по вывозу зерна из Украины:

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«1. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН.

2. Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ в наших портах. В случае провокаций – немедленный военный ответ.

3. Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах Турции — в случае возникновения такой потребности».

Что ещё следует из соглашений

Как пишет «Медуза», контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остаётся за украинской стороной. В них могут находиться только те суда, которые обеспечивают экспорт зерна, продуктов и удобрений.

«Медуза», контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остаётся за украинской стороной. В них могут находиться только те суда, которые обеспечивают экспорт зерна, продуктов и удобрений. Договор о вывозе зерна из этих трёх портов действует 120 дней, но его можно продлить.

Представители Украины, России и Турции создадут в Стамбуле координационный центр для мониторинга процесса.

Разминирования морских путей проводить не будут, корабли пройдут по безопасным форватерам и без военного сопровождения.

Перед тем, как попасть в Украину, суда будут досматривать, чтобы исключить вероятность отправки оружия.

Представители ООН рассчитывают, что в течении нескольких недель будет достигнут довоенный уровень экспорта — 5 миллионов тонн зерна в месяц.

Украина оценила потенциальную выручку от экспорта своего зерна в миллиард долларов в месяц.

Антониу Гутерриш, Генсек ООН, заявил, что подписанное в Стамбуле соглашение поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей во всем мире.

Инцидент с обстрелом порта

На следующий день после подписания соглашений, утром 23 июля, порт Одессы был обстрелян. Две ракеты были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. Украинское командование утверждало, что удар ракетами был нанесен по той части порта, где находилось зерно (позже военные заявили, что зернохранилище не пострадало).

Поначалу Хулуси Акар, министр обороны Турции, со ссылкой на беседу с российской стороной, заявил, что Россия «не имеет абсолютно никакого отношения» к удару по порту Одессы. Слова министра приводило агентство «Анадолу».

Однако затем Мария Захарова, официальная представительница МИД РФ, подтвердила, что удар нанесла Россия ракетами «Калибр». Позже, в воскресенье, 24 июля, Минобороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара по порту Одессы. По версии российского ведомства, удар был нанесен по находящемуся на территории порта судоремонтному заводу. В результате удара был уничтожен украинский военный корабль, а также склад противокорабельных ракет «Harpoon».

Помимо этого, заявили в Минобороны РФ, ударом были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту украинских военных кораблей.

Реакция

В украинской версии документа было прописано, что стороны не будут нападать в том числе на портовые сооружения, к которым относится договоренность.

В ООН «безоговорочно осудили» удары по порту Одессы. «Необходимо полное выполнение обязательств, взятых вчера Российской Федерацией, Украиной и Турцией», — говорится в твиттер-аккаунте канцелярии пресс-секретаря генсека ООН.