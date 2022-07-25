По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата за июнь в Слуцком районе составила 1 376,9 рубля. Это на 19 рублей больше, чем в мае.

Копыльский, Стародорожский и Любанский районы оказались в плюсе, а Солигорский потерял 298,5 рубля.

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Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».