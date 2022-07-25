Андрей, читатель страницы «Кур’ера» в Instagram (instagram.com/kurjer) снял видео о луже, которая не первый год образуется при малейшем дожде. Он говорит, что здесь нет люка, в который не стекает вода.

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Кто и как проектировал эту часть Слуцка и было ли невероятно сложной инженерной задачей сделать удобно для людей — автор видео не знает.

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