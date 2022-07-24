Время не стоит на месте. Уж так оно устроено. Помимо нас, оно меняет и весь окружающий мир. Мы так привыкли к смартфонам, плазменным телевизорам и прочей современной технике, делающей повседневную жизнь удивительной и комфортной, что и понятия не имеем, как выглядели эти и другие подобные вещи ещё несколько десятилетий назад. Поэтому Twizz.ru сделали подборку из фото некоторых артефактов прошлого, чтобы в очередной раз убедиться в силе научно-технического прогресса.

Старинный торговый автомат

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Kenkaiwest

Видимо, необходимо было тянуть за рычаги, чтобы выбрать нужный напиток.

Викторианский держатель для туалетной бумаги

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Esther_the_Earwig

Старинное стоматологическое кресло

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Deleted

Очень старый степлер

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Mikebartnz

Первый пульт дистанционного управления

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Keith Schengili-Roberts

Антикварный кассовый аппарат

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: whicky1978

Автомобильный симулятор тех времён

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: midori_kobayashi

Автомобиль на экране был в значительной степени просто наклейкой, и вращение руля заставляло бесконечную дорогу изгибаться таким образом, что казалось, будто машина вращается.

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Я нашёл старые наборы для бритья

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Kyleforshort

Старинная стиральная машина замечена в магазине подержанной техники

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Kramit2012

Старинное устройство для просмотра слайдов с 3D-эффектом

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: rsplatpc

Необычный старинный набор для хранения швейных принадлежностей

 

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Loni_Bam

Такой швейный набор состоит двух частей. Катушка вмещает три цвета ниток, а иглы помещаются в трубку по центру.

Первый пылесос с ручным насосом

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Royalbroil

Механический калькулятор

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: cov3rman

Мельница для специй

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Pw_w

Печь из дома 1960-х годов

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: Pdurbuilt

Работает лучше, чем что-либо, созданное сегодня.

Наушники, которым больше тридцати лет

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: PurpleIsAPrimary

Нашёл старый термометр. Даже не знал, что такие существуют

17 фото, которые покажут, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы, Слуцк
Фото: must_pet_cat