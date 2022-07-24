посмотрел, учёба по каким специальностям в ключевых вузах страны обходится студентам дороже всего (а по каким — дешевле) и на какую зарплату может претендовать выпускник с таким дипломом. Если лето для вас ассоциируется с каникулами или отпуском — вы точно не абитуриент, который сдаёт экзамены и нервно подсчитывает баллы за централизованное тестирование. Выбрать университет сегодня, чтобы получить интересную и при этом хорошо оплачиваемую работу завтра, — та ещё задачка. Office Life, учёба по каким специальностям в ключевых вузах страны обходится студентам дороже всего (а по каким — дешевле) и на какую зарплату может претендовать выпускник с таким дипломом.

В канун учебного года университеты обычно повышают стоимость в пределах 10%, поэтому для сравнения взяли ценники за прошлый учебный год.

Самые дорогие: от юриста до программиста

1. Международное право и правоведение

Реклама

Открывают наш рейтинг дорогих специальностей «международное право» на факультете международных отношений БГУ, а также «правоведение» юридического факультета этого же вуза. Год обучения здесь обходился студентам в более 5 тыс. белорусских рублей.

Обе специальности звучат как минимум солидно, но и найти работу с такими дипломами — квест не для слабонервных. Особенно если за плечами только университет. Да, для юристов есть вакансии с зарплатой в районе 1,7-2 тыс. рублей, но взять на такие деньги готовы людей со стажем не менее трёх лет. А для юриста-международника с зарплатой 4 тыс. и вовсе работодатель запрашивает 14 лет опыта. Увы, большинство предложений на рынке подразумевают зарплату куда ниже — от 900 рублей.

2. Дизайнеры

Немного уступает по стоимости год обучения на дизайнера на факультете социокультурных коммуникаций БГУ — 4950 рублей. Примечательно, что учиться здесь нужно пять лет вместо четырёх.

Разбежка по зарплатам у дизайнеров огромная. Причём уровень дохода зависит не только от опыта, но и от сферы. Если дизайнеру-архитектору, который будет разрабатывать 3D-макеты выставочных стендов, готовы платить от 1 тыс. рублей, то специалисту за дизайн-проектирование полного цикла обещают зарплату 3 тыс. рублей. Но всё же большинство вакансий в этой сфере предлагают обговорить зарплату при собеседовании, в первую очередь IT-компании, которые ищут таких сотрудников в том числе на «удалёнку». В последнем случае есть предложения в тысячах долларов и евро.

3. Стоматология

Самая дорогая специальность — в Белорусском государственном медицинском университете, да и во всех медвузах страны, — «стоматология». Год учёбы здесь стоит более 4,4 тыс. рублей.

Стоматолог — как раз та профессия, которая может в прямом смысле окупить год учёбы всего за месяц. Частные клиники нанимают специалистов за 3 тыс. рублей, но есть предложения и с зарплатой 7 тыс. Ассистенту стоматолога готовы платить от 1,5 тыс., а в регионах вакансии начинаются от 1 тыс.

4. Транспортная логистика

Год обучения по многим специальностям Белорусского национального технического университета обойдется в 4263 рубля. Среди них и «транспортная логистика».

По данным Белстата, средняя зарплата до вычета налогов в транспортной сфере страны приблизилась к 1527 рублям. И хотя логистика сейчас переживает непростые времена, когда белорусским фурам закрыт въезд в ЕС, предложения с достойной зарплатой найти можно. К примеру, есть варианты для экспедитора-логиста с хорошим английским от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Более скромные предложения в случае работы на локальном рынке: диспетчерам-логистам готовы платить около 1,2 тыс. рублей.

5. Программисты

Пятерка дорогих специальностей была бы неполной без программистов. Год для платника престижного факультета компьютерных систем и сетей в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники потянет на 3,9 тыс. рублей. Это немного дешевле, чем на факультете прикладной математики и информатики БГУ (чуть более 4 тыс.) и на факультете информационных технологий и робототехники БНТУ (4263 рубля).

Сфера информационных технологий — лидер по зарплате в Беларуси. По подсчётам за май, средняя по стране здесь превышает 4,9 тыс. рублей. При этом вакансии, на которые может претендовать человек с дипломом инженера-программиста, предлагают колоссальную разбежку по зарплатам: от скромных чуть больше 1 тыс. рублей за разработку и внедрение программного обеспечения в банке до работы в IT с оплатой в тысячи долларов.

Самые бюджетные: от почвоведа до учителя

1. Агрохимия и почвоведение



Самый недорогой вариант платного высшего образования — Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, которая находится в Горках. К примеру, год получения знаний по специальности «агрохимия и почвоведение» стоит всего 1570 рублей.

Впрочем, закономерно: по информации Белстата, средняя зарплата в сельском хозяйстве до вычета налогов лишь немного превышает 1,2 тыс. рублей. По вакансиям для агронома можно найти предложение максимум за 4 тыс. рублей, где готовы взять на работу не просто агронома, а ещё и специалиста по продажам в одном лице.

2. Библиотекари

Недорого выучиться и на библиотекаря. В Белорусском государственном университете культуры и искусств за один курс студентам специальности «библиотечно-информационная деятельность» придётся заплатить 2426 рублей.

Ищут таких работников преимущественно школы. Причём готовы предложить всего от 300-500 рублей. Чуть больше могут заработать заведующие библиотекой, от 700 рублей, но на подобные должности берут только людей с опытом.

3. Проектирование и производство сельскохозяйственной техники

Немного дороже стоит обучение в Белорусском государственном аграрном техническом университете. Год изучения проектирования и производства сельскохозяйственной техники, метрологии или стандартизации и сертификации стоит 2785 рублей. Во столько же обойдётся и образование для менеджеров на факультете предпринимательства и управления.

Вакансий для таких специалистов на рынке труда немного. Но они всё же есть. Специалисту, который одновременно разбирается в метрологии, сертификации и стандартизации, предлагают вакансии за 1,4-2 тыс. рублей. В случае начальника отдела зарплата может достигнуть 3,2 тыс.

4. Экономисты

В Белорусском государственном экономическом университете год обучения стоит 2832 рубля, в том числе и для специальности «экономика и управление на предприятии».

О переизбытке экономистов на рынке, кажется, слышали все. Но в данном случае речь скорее о неопытных. Специалистам со стажем готовы предложить зарплату в районе 1,5-2 тыс. рублей, а экономистам-аналитикам — ещё больше. Другое дело новички в профессии: увы, тут зачастую приходится рассчитывать на доход в среднем от 800 рублей.

5. Педагоги

В пятёрку бюджетных специальностей можно включить и образование будущих педагогов. В БГПУ им. М.Танка ценник для второкурсников большинства педагогических специальностей равен 2988 рублям. Первый курс чуть дороже, а последующие — дешевле. За последний, четвёртый курс придётся заплатить вузу всего 2358 рублей.

К слову, средняя зарплата по стране в образовании тоже всё ещё не на высоте — всего чуть больше 1153 рублей. При этом в вакансиях и вовсе указаны зарплаты от 800 рублей. Причём из более 800 предложений по всей стране готовы платить от 1,5 тыс. рублей лишь в каждом десятом случае.