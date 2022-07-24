Собирает чернику, завёл козу. Как живёт белорус, который в 66 лет остался один с четырьмя детьми

— А дети — реальные помощники или просто оставить их негде?

— Конечно помогают. Долго в лесу мы не задерживаемся, как только надоедает им, я не уговариваю, сразу уезжаем домой. Но первые часы все стараются. Старший сын даже телефон себе с черники купил! Я, конечно, добавил немного, потому что телефон 400 рублей стоил. А вообще, у нас бо́льшая часть денег с ягод откладывается. Мы привыкли жить так, что каждая копеечка копится.

— А как же вкусняшки?

— Ой, это обязательно. После леса заезжаем в «Светофор», дети берут себе то, что любят: обычно чипсы, жвачки мягкие. А кто больше всех ягод собрал, тому премия! Только старший, Антон, смотрю, уже не хочет вкусняшки покупать, экономит. У него карточка привязана к моему счёту, я ему говорю: «В городе ты можешь без моего разрешения тратить по 10 рублей». А он всё равно звонит каждый раз и спрашивает, можно ли что-то купить. Андрюха тоже у нас «экономист»: недавно даю ему 3 рубля, говорю, иди и купи себе вкусненькое. И что вы думаете? Он купил пакет молока и батон, представляете? — со слезами на глазах рассказывает отец.

«Выживаем благодаря участку, который бесплатно отдал знакомый»

Помимо черники, семья в сезон ездит за голубикой и клюквой. Также дети собирают на продажу урожай черешни и садовой малины с участка, который Александру бесплатно дали знакомые.

— Человек не достроил дом и уехал. Зная наше положение, он отдал временно этот участок, чтобы мы за ним присматривали. И я вам скажу, что это для нас просто спасение. С одного дерева только черешни на 1000 рублей за лето мы собираем. Малину тоже продаём и для себя собираем — варим варенье. Картошку сажаем, свои помидоры, перцы, огурцы выращиваем — что-то закатываем, что-то продаём. Теплица, кстати, полностью на детях, они сами поливают тут всё и подкармливают.

На участке Александр бывает по два раза в день — помимо огорода, он завёл кур и козу. Пока не появился козлёнок, молока хватало на всю семью, ещё и творог из него делали.

— Папа, козлёнок всё выпил, не будет сегодня молока, — докладывает младшая Катя.

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И правда, попытки подоить козу закончились неудачно. Зато дети нашли в загончике для кур два яйца и с гордостью продемонстрировали их нам. Будет из чего сегодня приготовить блины.

— Вообще, у нас основная еда — это блины. Мы их и с творогом делаем, и с мясом, и с капустой. Котлетное мясо недорогое покупаем — варим из него тушёнку, потом едим и с макаронами, и с картошечкой. Пельмени лепим, сало делаем сами, потом в лес на перекус берём. Летом кабачки идут хорошо, зимой — консервация, варенье с теми же блинами. Если бы не участок, нам было бы сложнее, конечно.

«В месяц нужно 1700 рублей — тогда на всё хватает»

Впереди сентябрь, и отцу предстоит собрать в школу четверых детей. Александр прикидывает: на каждого школьника ему нужно потратить рублей 500. Эти деньги он планирует заработать в колхозе, где со старшим сыном будет белить коровники.

— Расценки там — 20 копеек за «квадрат», а нам выделили несколько тысяч «квадратов». Сколько сделаем, столько и получим. Но, думаю, до конца августа несколько тысяч рублей заработаем. Остальных детей тоже с собой буду брать: там колхоз их покормит, будут играться рядом. Первые деньги потрачу на одежку, обувь, а остальное хочу отложить. Мне ведь ещё за 20 «квадратов» квартиры надо заплатить, я всё думаю, где эти деньги взять.

Вообще, на текущие расходы в месяц Александру надо примерно 1700 рублей— во всяком случае так было в прошлом году, когда семье платили довольно приличное социальное пособие.

— У меня зарплата — 600 рублей, пенсия — 350, и за счёт того, что нам не хватало дохода до прожиточного минимума, мы получали 800 рублей социального пособия. И нормально выживали в прошлом году — хватало и на продукты, и на одёжку, и на обувь. В этом году нам эту сумму пересчитали, включили в доход пособие за прошлый год. Теперь мы будем получать дополнительно только 229 рублей. Самое интересное, что если бы я документы на пособие подал в ноябре, а не в мае, то платили бы 800. Вы представляете, и никто мне об этом заранее не сказал, — удивляется мужчина.