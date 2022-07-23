Введение электронного документооборота в трудовые правоотношения предполагает, что работник вправе ознакомиться с любыми документами в электронном виде. При необходимости сотрудник компании и наниматель могут договориться об обмене документами на бумажном носителе.

Предоставят 3 оплачиваемых выходных дня для особых случаев

По новому законопроекту сотруднику будут предоставлять трехдневный оплачиваемый отпуск в связи со свадьбой, рождением ребёнка или смертью близкого родственника. У работника могут быть и другие уважительные причины. Однако уважительный характер причин будет определять наниматель.

По нынешнему Трудовому кодексу оплачиваемые выходные для особых случаев предоставляются, только если это предусмотрено коллективным договором. В остальных случаях сегодня в Беларуси в связи со свадьбой, рождением ребёнка или смертью близкого родственника сотрудник имеет право взять отпуск за свой счёт (без сохранения заработной платы).

Разрешат работать без обеда и отказываться от дополнительной работы

Статья 134 обновленного Трудового кодекса устанавливает новые правила использования перерыва на отдых и питание. Работник вправе по своему желанию отказаться от перерыва, если продолжительность его рабочего дня (смены) не превышает четырех часов.

Статья 147 дополняется нормой о том, что работы, связанные с проведением массовых мероприятий в государственные праздники и праздничные дни, допускаются по предложению нанимателя и только с согласия работника, полученного в письменной форме (можно в электронном виде).

В статье 67 вводится дополнение о том, что работник вправе отказаться от выполнения дополнительной работы (выполнять обязанности отсутствующего сотрудника, совмещать несколько должностей и т.д.), предупредив об этом нанимателя, в том числе в электронном виде.

Предоставят оплачиваемый выходной для обследования в больнице

Трудовой кодекс дополнится статьей 103.1, которая даёт право работникам, обязанным проходить диспансеризацию, один оплачиваемый выходной для осмотров и обследований у медиков. Сотрудники младше 40 лет могут воспользоваться такой опцией раз в три года. Работники старше сорока лет вправе взять один оплачиваемый выходной раз в год. Кроме того, новая статья 103.1 устанавливает, что работник может отказаться от диспансеризации на основании заявления, в том числе поданного в электронном виде.

На данный момент в Трудовом кодексе Беларуси за время, проведённое в государственных организациях здравоохранения на медицинском осмотре или медицинском обследовании в рабочее время, за сотрудником сохраняется средний заработок.

Дополнят норму сокращенного дня

116 статья Трудового кодекса регулирует рабочее время накануне государственных праздников. В ней прописано, что рабочий день в подобной ситуации сокращается на один час. Новая редакция статьи 116 предусматривает норму сокращения трудового времени для сотрудников, которые работают неполный день. Законопроект предлагает уменьшать количество трудовых часов пропорционально продолжительности неполного рабочего времени. Например, если рабочий день длится 4 часа, то перед праздником он сокращается на 30 минут; если рабочий день длится 2 часа – то на 15 минут.

Начнут выдавать отпуск для сдачи сессии тем, кто учится дистанционно

Из обновленной редакции 2016 статьи о предоставлении отпуска на время сессии убрали формулировку «работникам, успешно осваивающим содержание образовательных программ». То есть изначально законом предполагалось давать оплачиваемый отпуск только тем сотрудникам, которые получают удовлетворительные оценки. Но сейчас это условие предлагают убрать из кодекса.

Сроки для отпуска на время сессий остались прежними:

сотрудникам, получающих среднее специальное образование, предоставляют 18 календарных дней;

работникам, получающим высшее образование, предоставляют до 28 календарных дней.

В новой редакции Трудового кодекса сотрудникам, которые получают среднее специальное и высшее образование в заочной форме, добавили также дистанционную форму обучения. На период сессии работающим студентам полагается отпуск до 30 календарных дней.

Ещё одно важное обновление: для того чтобы получить отпуск на рабочем месте для прохождения учёбы, необходимо предоставить нанимателю справку-вызов из учреждения образования.

Изменят нормы получения среднего заработка во время отпуска

Законопроект предполагает изменения норм о предоставлении среднего заработка за время отпуска. Например, сегодня наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска. Обновлённый Трудовой кодекс будет содержать дополнение «если отпуск предоставляется в соответствии с графиком трудовых отпусков». В иных случаях средний заработок за отпуск будет выплачен в течение двух календарных дней после начала отпуска, но только если работник согласен с этим условием.