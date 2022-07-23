Беларусь находится в конце рейтинга скорости мобильного интернета. Мы на 133 месте среди 142 стран

В рейтинге скорости мобильного интернета Беларусь продолжает терять позиции и среди 142 стран уже оказалась на 133-м месте, между Замбией и Кот-д’Ивуаром, пишет Thinktanks.

Снижение в рейтинге Speedtest, который составляет Ookla, объясняется как ростом скоростей в других странах, так и снижением скорости мобильной передачи данных в Беларуси. В марте скорость мобильного интернета в Беларуси составляла 9,99 Мбит/с, снизившись за месяц на 6 позиций.

Фиксированный интернет, наоборот, продемонстрировал рост с прошлым месяцем, и Беларусь находится на 75-й строчке рейтинга с показателем 47,41 Мбит/с. Хотя по сравнению с прошлогодними показателями также видны существенные замедления скорости.