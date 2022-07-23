Подборка полезных советов от E-xecutive, которые помогут спланировать траты и соблюдать дисциплину в личных финансах.

В любые времена, кризисные или экономически благоприятные, уметь жить по средствам, вести бюджет и, главное, ему придерживаться, пробуя откладывать на отпуск или инвестировать, умеет далеко не каждый. Как часто вы замечали, что, даже получая достаточно приличную зарплату, не вписываетесь в неё, начиная брать в долг или использовать кредитную карту?

Чтобы такая ситуация случалась всё реже, рассмотрим 18 простых правил, которые помогут разумно тратить деньги и экономить просто, без особого напряжения.

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1. Поймите, что проблема есть

Поставлю этот пункт первым, чтобы обозначить его важность. Сложно сознаться себе в том, что мы тратим лишнее на ненужные вещи, на вкусняшки, на четвёртое однотипное летнее платье или 15 пару босоножек. Мужчины, не улыбайтесь снисходительно, ваш вариант неразумных трат тоже имеется – компьютерные игры, инструменты, снасти, алкоголь и т. д.

Все излишнее, как правило, мы тратим на свою приятную привычку, что часто является компенсацией какого-то недостатка или желания заявить о себе. Кто-то заедает стресс тортиком, а кто-то меняет наряды каждый день, или покупает очередной меч своему компьютерному герою. Это нужно осознать и попытаться разобраться, что конкретно мы хотим заглушить приятными тратами, сжигающими бюджет.

Поняв ситуацию, будет легче начать контролировать себя и следовать правилам, описанным ниже. Помните, дисциплина в финансах – это тоже привычка, многократные повторения сделают разумную экономию не только простой, но даже приятной.

2. Четкий список покупок

Перейдём непосредственно к методам, как перестать тратить лишнее. Самый верный и давно известный способ – составить список нужного перед походом в магазин, в спокойной обстановке, дома. Желательно прописать даже вес или объём требуемого, а для любителей экспериментов ещё и марку. Например, колбаса 500 гр в руках разных покупателей может стоить от 150 р до 500 р. Разница, как видите, более чем в три раза, которая не всегда будет оправдана.

Покупка продуктов должна быть структурированной, проще говоря, не надо отвлекаться от списка и активно смотреть по сторонам, особенно если вы замечаете за собой тягу к импульсивным тратам. А, подходя к кассе, ещё раз сверьтесь со списком и выложите всё то, что в нём не прописано.

Всё делайте разумно: если вы забыли вписать морковку в ваши покупки и без неё не получится вечерний ужин, то нести её назад не нужно, а вот «ух ты, какое крутое новое сверло для гаража» точно покупайте не сегодня.

3. Покупайте за наличные

Мы относимся бережнее к тому, что физически отдаём. Для оплаты картой нужно сделать одно и то же движение как при сумме в 100 рублей, так и для 8000 рублей. При этом мы не видим, как пустеет кошелек, не можем реально оценить затраты. Поэтому перед входом в магазин снимите нужную сумму с карты и оплачивайте покупки наличными. Увидите, что так гораздо легче не потратить лишнего и начать экономить.

4. За хлебом отправляйте того, кто не любит шоппинг

Есть такие люди, которые не получают удовольствия от похода за покупками. Они обычно забегают в магазин, берут нужный товар и сразу на кассу. Прекрасный способ закупиться нужным и не прихватить лишнего. Вот таких и нужно направлять в магазин с небольшим конкретным списком.

Но по опыту скажу, если список большой, то может получиться казус: такие люди не смотрят на цены вообще, они действуют жёстко. Потому не возьмут аналогичный йогурт по акции, стоящий по соседству. При большом списке это может быть накладно. Потому важно всё рассчитать заранее.

5. Скидки? Только настоящие

Скидки и акции — это мощный маркетинговый ход. Особенно в какие-нибудь «чёрные пятницы». Подумайте сами, почему товар вам продают за 20-50% от его первоначальной цены? По себестоимости? Логичный ответ: товар залежался, надо продать. А если товар не такой уж и старый, то почему?

Ответ чаще всего кроется в не совсем честных скидках. Приведу пример, в продуктовом магазине, в который я хожу уже года три, есть вкусный плавленый сыр. Всё это время он стоит в списке акционных товаров, где написано, что полная цена его 150 российских рублей, а со скидкой – 100 рублей. Как вы понимаете, повесить яркий ценник – это привлечь внимание, вот он три года и продаётся уценённый.

Имеет смысл обращать внимание на скидку, если вы покупаете этот товар постоянно, или следите за ценой какое-то время. В остальных случаях воспринимайте цену как обычную.

6. Макароны можно купить впрок

Любые нескоропортящиеся продукты, если вы ими постоянно пользуетесь, вполне можно закупить впрок по хорошей дисконтной цене. Вы потратитесь раз, зато потом долго не будете думать об этом. Небольшой запас хороших продуктов никогда не будет лишним, а вы сможете неплохо сэкономить.

7. Не заходите в магазин голодным

Совет из раздела физиологии и психологии. Когда мы голодны, то можем хотеть поесть и то, и это, и ещё вот это. Потому набирается полная тележка товаров, которыми мы не прочь перекусить прямо сейчас. Как понимаете, экономии это никак не способствует. Потому приезжайте за покупками сытыми, желаний будет меньше, а вот сил удержаться от соблазнов — больше.

8. Ешьте и готовьте дома

Конечно, иногда хочется заказать пиццу-суши на дом, или заехать после работы в кафе. Если это происходит периодически и в рамках выделенного бюджета, нет проблем, но основные приёмы пищи всё же должны быть приготовлены вами или родными в домашних условиях. Во-первых, это полезнее для нашего здоровья, во-вторых, цена еды в кафе в 3-4 раза выше себестоимости, потому что включает все сопутствующие расходы и прибыль владельца заведения. Научитесь готовить вкусно сами, порадуете и себя, и близких, и кошелёк.

А на случай совсем быстрого перекуса лучше иметь батончик-мюсли в кармане, чем закусывать стресс в местной пиццерии.

9. Не поддавайтесь панике

Кризисы последних лет показали, как неадекватно мы ведём себя, когда страшно. Все помнят видео о том, как люди расхватывают гречку и туалетную бумагу. Разумные припасы (см. п. 6) – это нормально и даже поощряется, но покупать крупы втридорога неразумно. Да, инфляция высокая, но истерия до добра не доведёт. Даже в кризис составьте план необходимых покупок и придерживайтесь его.

10. Ищите хорошую альтернативу

Мы все – люди привычки. Увы, это стоит признать. Цена растёт из-за кризиса, а мы продолжаем покупать привычный иностранный продукт. Попробуйте взглянуть на соседние товары, вполне возможно, что за неприметным ранее национальным продуктом скрывается хорошая вещь или товар. Дешевле не всегда хуже. Но опять же, в разумных пределах.

11. Соленья и варенья – вкусно и бюджетно

Сейчас за окном лето, и вернуться к истокам — самое время. Свежие овощи в магазинах зимой появились последние лет 10-15, раньше все мы зимовали с квашенной капустой, вишнёвым вареньем и смородиновым компотом. И вполне хорошо себя чувствовали.

Сделать хорошие заготовки из домашних овощей, фруктов и ягод – прекрасная экономия зимой. В конце концов, если вы на диете и варенье вам не подходит, заморозьте ягоды, овощи.

12. Одежду покупать в несезон

Погода в наших краях такая, что нужно одеть себя в каждый сезон, что очень затратно. пять курток, шесть пар обуви — это необходимый набор, не говоря уже о желании выглядеть красиво. Вот и хранятся на наших полках и под кроватями десятки коробочек с разными вариантами одежды. Ну очень накладное проживание. Поэтому всю одержу и обувь лучше покупать в несезон.

С детскими вещами — да, можно и не угадать, потому их покупают ближе к моментам непосредственного ношения. А вот взрослую вполне можно прикупить сразу после сезона, особенно, когда своя одежда уже понятно, что более не годна.

Для покупки используйте скидочное время, а также стоки. Качественные, брендовые вещи дольше служат. Не зря говорят, мы не такие богатые, чтобы покупать дешёвую одежду.

13. Для покупок в Интернете своя карточка

С появлением удобных маркетплейсов вроде Wildberries и Aliexpress покупки в Интернете становятся привычным делом. Мы заходим туда в свободное время, когда ждём своей очереди, или едем в общественном транспорте, и находим много «интересных штучек», которые тут же и заказываем, потому что для покупки не нужно ничего, кроме нажатия на пару клавиш. Потом товары к нам приходят, и мы принимаем их качество как должное, потому что просто лень делать возврат. В итоге в интернетную трубу у многих улетает значительный бюджет, который мог бы стать, например, вкладом в будущую пенсию. Чтобы избежать подобного расточительства и экономить на покупках в сети, заведите себе отдельную карточку для такого шоппинга. На ней располагайте только те средства, которые запланировали, не более. Этот пункт чем-то похож на третий, только кошелёк у вас виртуальный.

На самом деле, так поступить даже безопаснее с точки зрения интернет-мошенничества: если данные карты вы оставите на нечестном сайте, больших потерь не будет.

14. Новогодние подарки покупайте весной!

Это касается и всех сезонных подарков, вроде Пасхи или 1 сентября. Ажиотаж начинается примерно за месяц до важной даты, а через пару недель — сплошные распродажи мишуры, упаковки и пакетиков, портфелей, пеналов и наклеек для яиц. Много места они не занимают, не портятся и, что удивительно, год от года не меняются. Запаситесь этими товарами заранее, и значительно сэкономите.

15. Хочу на мастер-класс…

Интернет открыл возможности для развития не только коммерции, но и онлайн-обучения. При этом экспертов оказалось столько, что записаться иногда хочется на все подряд курсы: и первой помощи, и живописи, и научиться зарабатывать по 50 000 рублей в неделю, как обещает молодой мужчина из рекламы.

Я не хочу сказать, что вас действительно не научат вести классный бизнес на WB, или вы не станете востребованным художником. Лишь призываю подумать, есть ли сейчас у вас время и возможности, чтобы посвятить время и курсу, и последующему развитию в данной области. Возможно, чтобы научиться хорошо готовить, вам нужно только время и бесплатный сайт с рецептами, а не месячный мастер-класс за 2000 рублей?

16. Электронный бюджет

Очень, кстати, удобная штука. Есть даже в некоторых интернет-банках. Это программа, которая анализирует ваши покупки, сортирует по категориям и выдаёт сухую статистику — по ней можно понять, где же вы проделали брешь в бюджете, и оперативно её залатать.

Я вот очень не любила раньше такие программки, мне казалось, они меня ограничивают или ругают (да, такие игры разума). Но это лишь сигнал, что я сама понимаю, что трачу деньги неразумно и надо что-то поменять. Попробуйте и вы.

17. Финансовый план

Удивитесь, но спланировать траты очень даже возможно. Львиная доля средств ежемесячно уходит на одинаковые пункты, потому их сразу можно заложить в бюджет. Сложно первые пару месяцев, когда вы разбираетесь, как построить такой финансовый план удобным для вас способом. Потом всё пойдёт как по маслу.

Плюсы очевидные: вам не надо будет думать, где взять деньги к концу периода, исчезнут импульсивные покупки, переживания на их счёт, большая головная боль уйдёт, потому что есть план. А из плюсов: сможете планировать крупные покупки или отдых, потому что появится остаток в вашем бюджете.

Насколько он будет подробным, выбирайте сами. Мне хватает общих фраз вроде «продукты», «коммунальные», «детский сад» и т. д.

18. Не зажимайте себя!

Важный пункт, который будет последним. Когда вы всё прочитали (это уже здорово) и почти готовы начать тратить разумно и экономить, но есть маленькое опасение, что это будет очень сложно, подарю вам небольшую отдушину: «Обязательно оставляйте в бюджете пространство для своих любимых трат».

Пусть этот пункт будет даже первым после самого необходимого. Не скупитесь, дайте себе возможность жить радостно, насколько это возможно. Финансовая дисциплина и экономия — это прекрасно, но важно, чтобы она не стала подобием вечной диеты, когда невероятно хочется мороженого летом, и мы себе отказываем. Знаете, что будет в итоге? Правильно, весёлый кутёж с друзьями на Кубе на все сэкономленные с фразой «Да ну это всё». Вот чтобы потом ни о чём не жалеть, запланируйте и свои «хотелки».

Любите пиццу? Пусть она будет в бюджете. Для стабильности нужно новое платье или рубашка? Пусть будут в списке. А по ходу дела вы уже решите, точно в этом месяце эти траты необходимы, или можно обойтись.

Итого

Режим финансовой экономии не равен бедности или скупости. Это пространство для осознания своих желаний применительно к возможностям. Возможно, для вас станет новостью, что вы в действительности зарабатываете слишком много и можете работать не так активно, если будете знать, какие траты ждут. Или другой вариант: вы поймете, что пора в жизни что-то поменять, потому что вы явно живёте не по средствам.

Так или иначе, это хороший эксперимент или тренинг, который можно провести в течение 3-6-12 месяцев. Он откроет вам много важных знаний о самом себе. Ну и как приятный бонус — сэкономите на отпуск.