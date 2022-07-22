Как сообщает Office Life, В Витебске суд вынес приговор учредителю сети магазинов дешевой одежды и обуви «Планета». За неуплату налогов он получил 3 года лишения свободы, штраф 450 базовых величин (14,4 тыс. рублей), а также на три года лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.

Обвиняемый — гражданин России. Он был единственным учредителем, а позже и директором ООО «РаштонТрейд». Согласно обвинению, предприниматель «скрывал реальное количество и стоимость проданных товаров в магазинах, отражая в бухгалтерском учете не все операции по поступлению и реализации товаров и внося ложные сведения в декларации».

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По мнению следствия, бюджет недополучил 255,8 тыс. рублей налогов.

Об уголовном деле в отношении руководителей сети «Планета» — это два иностранных гражданина, которые руководили тремя торговыми организациями Витебска, — стало известно еще в феврале 2021 года. Их обвиняли в том, что одежду и обувь ввозили в Беларусь из России частично по заниженной в десятки раз цене, иногда совсем без оформления документов и отражения в учете. Благодаря этому владельцы, по информации ДФР, скрывали от 50 до 75% выручки магазинов.

Сеть магазинов «Планета» состоит из 19 магазинов дешевой одежды и обуви по стране.

Магазин дешёвой одежды и обуви «Планета» работал также и в Слуцке напротив «Санты» на 14 Партизан. Он закрылся в мае, причём там спешно демонтировали торговое оборудование. Тогда же закрылись и два других подобных магазина, которые в народе называют «азиатскими».

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