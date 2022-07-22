В начале июля семейная пара из Слуцка побывала в Санкт-Петербурге. Они провели там только три дня, но впечатлений было очень много. Юлия рассказала «Кур’еру», что удивило её в этом городе, какое душевное место она нашла там для себя, и почему экзотическая экскурсия по крышам закончилась, едва начавшись. По традиции мы узнали – сколько же это всё стоило?

«Эту поездку мне подарил сын, — рассказал Юлия. – поехали туда вместе с мужем. Мы не обращались в туристическое агентство, просто через интернет забронировали жильё и купили билеты.

Про дорогу и размещение

До Санкт-Петербурга из Минска можно добраться на автобусе, это дешевле, но утомительно. Хотелось сразу по приезду не тратить время на отдых, а идти осматривать город. Поэтому мы выбрали поезд.

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Из Минска мы в 18.30 выехали, а в 8 часов утра уже были на месте. Разместились в мини-отеле в начале Невского проспекта, в двух остановках метро до центра города. Комната-студия. Питались в столовой и кафе, еда была вкусная. Сын помог составить маршрут, подсказал, что нужно обязательно увидеть. Все три дня мы очень много ходили – около 40 тысяч шагов ежедневно. В основном ориентировались по Яндекс-картам, если хотели уточнить маршрут.

Про белые ночи

Мы застали пору белых ночей – это время, когда на улицах очень светло, как днём, необычные ощущения. Именно в такую ночь мы отправились смотреть, как разводят мосты, их несколько и разводят в разное время. Мы наблюдали за Дворцовым. Такого, конечно, нигде больше нет. Поглазеть на это зрелище собралось очень много народу. Один прохожий даже остановился и спросил: «А что случилось?».

В первый день мы обошли знаменитые соборы: Казанский, Спаса на Крови, поднимались на колоннаду Исаакиевского собора.

Побывали на Дворцовой площади, где совершались самые значимые события.

Увидели «медного всадника» — памятник основателю города Петру Первому, погуляли по Невскому проспекту.

Собор Спаса на Крови, построенный на месте покушения на царя Александра II, необычной архитектуры с девятью куполами.

Михайловский сад, который рядом с собором , — просто влюбил в себя. Это место какой-то необыкновенной душевной силы. Перед отъездом снова вернулись туда. В Михайловском саду уютно, тепло, сердцу хорошо.

О людях и городе

Нас, привыкших к малолюдному и медлительному Слуцку, Питер поразил движением людской массы. На Невском проспекте, наверно, большинство — туристы. Это сплошной поток людей. Идешь и не знаешь, где протиснуться. Там такая «движуха». Если какое-то расстояние на пустой улице можно пройти за 10 минут, то в потоке людей будешь идти полчаса. Поразило, что на улицах много уличных артистов: музыкантов, трюкачей, певцов. Можно просто гулять или сидеть в парке и смотреть выступление. И так на каждом углу. После номера артист обходит стоящих людей с кепкой или коробочкой, люди кладут, сколько считают нужным.

Понравилось, как питерцы сохраняют исторический облик своего города, ухаживают за старыми зданиями. Там столько достопримечательностей! Если здание было разрушено во время Великой Отечественной войны, то оно отреставрировано по проекту и восстановлено. Не знаю, как на окраине, но весь центр – это здания старинной архитектуры, очень красиво! В городе чувствуешь себя свободно. Ощущения, что попали в другую страну нет, потому что все говорят на русском языке.

В городе очень чисто, несмотря на то, что много людей. В магазинах продавцы разговаривают приветливо, не было такого, чтобы кто-то нагрубил. Обратила внимание, что в кафе и продуктовых магазинах работает много людей из южных краёв.

Мне кажется, что местных можно отличить по тому, как они переходят дорогу: вообще не смотрят, какой сигнал светофора горит. Они идут даже на красный свет. Для нас это было дико. А машины останавливаются, и пропускают их. Учитывая, что движение интенсивное, я, глядя на это, была в шоке. Основная масса людей стоит, ждёт и перешёптывается: «Как так можно?»

Про контраст цен

Поразил контраст цен на одни и те же продукты. Например, мороженое на Невском в центре стоит 200-300 рублей. А, если отойти немного вглубь, то в обычном продуктовом магазине цена на такое же – 65-100 рублей. Тоже самое вода. Пол-литровая бутылка в центре стоит 130 рублей, а в магазине поодаль, такого же объёма, даже пиво — вдвое дешевле.

Поездка в Петергоф

Один из дней мы посвятили поездке в Петергоф, провели там шесть часов. Петергоф — загородная императорская резиденция, основанная Петром I в честь победы России в Северной войне.

В этом живописном дворцово-парковом комплексе около 150 фонтанов и водных каскадов. Дворцы, павильоны, статуи, аллеи и цветники — великолепны. Даже у деревьев здесь есть своя история: видели дуб, который рос ещё при царе.

Закат на крыше

Экстремальной для меня стала экскурсия по крышам на закате. Я боюсь высоты. Выбраться на крышу еще смогла, а идти дальше – нет, как меня не уговаривали. Там по скатной крыше проложены резиновые коврики, по которым надо проходить, ограждение – по краю.

Экскурсовод водит по крышам и рассказывает, что видно внизу. Конечно – вид сверху необычный и фото красивые, но мне было страшно и жутко. Я просто сидела и ждала, когда вернётся группа. Экскурсовод сказал, что обычно 99% людей спокойно проходят, но, видимо, я вошла в оставшийся 1%.

Город на воде

Санкт-Петербург — город на воде, множество рек и каналов, более 800 мостов. Мы побывали на водной экскурсии на теплоходе, она длилась 1,5 часа и стоила 100 бел. рублей на человека. Проплывали мимо старинных зданий, многие из которых связаны с великими именами. Нам показывали дом, где часто бывал Пушкин. Это всё эмоционально производит очень сильные впечатления.

Эрмитаж и царская собака

Эрмитаж — один из крупнейших в мире музеев. Мы там были часа четыре, конечно, за такое короткое время внимательно осмотреть огромную коллекцию не получится. Но впечатление потрясающее – от архитектуры, внутреннего убранства, картин, скульптур — столько великолепных произведений искусства. Мне запомнился зал с портретами императоров и настенные ковры. Удивительно, как люди руками могли создать такое. Был один экспонат, который оставил странное впечатление, может, не очень приятное – чучело собаки Петра: мертвое животное смотрит открытыми глазами. Хотя удивительно, что столько лет удается его сохранять. Там было много чудесного!

Поездка в Санкт-Петербург очень понравилась, хочется вернуться туда ещё раз! Это любовь на всю жизнь. Наша повседневность в Слуцке ограничена домом и работой, поэтому такая поездка – это позитивная эмоциональная встряска, которая оставляет сильное впечатление.

О стоимости поездки ( в белорусских рублях):

Билет на поезд на двоих – 595 рублей

Проживание (3 суток) — 410 рублей

Питание и экскурсии (за 1 день на двоих) — 200 рублей

Вся поездка обошлась в примерно 1900 рублей.