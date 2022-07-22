Столичный балет приедет в Козловичи. Посмотреть смогут все бесплатно

Настоящее культурное событие состоится в Козловичах в субботу, 23 июля, — можно будет увидеть балет. Посмотреть смогут все желающие бесплатно.

Минская балетная школа под руководством заслуженной артистки Беларуси и примы Большого театра Республики Беларусь Марины Вежновец покажет праздник балета – отчётный концерт. В программе номера классической и современной хореографии, отрывки из балетов «Лауренция», «Ромео и Джульетта» и другие.

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Выступление состоится в субботу, 23 июля, в 15:00 на сцене Козловичского сельского дома культуры. Вход бесплатный.