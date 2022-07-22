«Слуцкі край» сообщает, что Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения организует групповые занятия «Тренируй свой мозг», предназначенные для тех, кто молод душой.

В каком случае занятия будут вам полезны

Если вы уже достигли пенсионного возраста и при этом замечаете, что ваша память уже не так хороша, как раньше.

Если вам тяжело сконцентрироваться.

Если считаете, что ваш мозг работает не так эффективно, как хотелось бы.

А может вас все устраивает, но вы просто хотите поддерживать мозг в тонусе, чтобы продлить молодость ума и сохранить ясность мышления в преклонные годы!

Занятия проводятся по адресу Слуцк, ул. Социалистическая, д. 14. По всем вопросам обращаться по телефону 2-54-96.