«Слуцкі край» сообщает, что Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения организует групповые занятия «Тренируй свой мозг», предназначенные для тех, кто молод душой.
В каком случае занятия будут вам полезны
- Если вы уже достигли пенсионного возраста и при этом замечаете, что ваша память уже не так хороша, как раньше.
- Если вам тяжело сконцентрироваться.
- Если считаете, что ваш мозг работает не так эффективно, как хотелось бы.
- А может вас все устраивает, но вы просто хотите поддерживать мозг в тонусе, чтобы продлить молодость ума и сохранить ясность мышления в преклонные годы!