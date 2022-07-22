«Рассадники клещей и мошкары». Двор слуцкой пенсионерки с трёх сторон окружён зарослями: соседи не окашивают свои участки

В редакцию «Кур’ера» обратилась случчанка Мария Мороз. Её 88-летняя мама, инвалид 2-й группы, живёт в Лучниках на улице Центральной. С трёх сторон к участку пенсионерки примыкают дворы соседей. И все три двора — неухоженные, заросшие сорняками выше человеческого роста.

Однако дома на участках жилые, у них есть хозяева.

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«А что такое бурьян — это семена сорняков на огород наш, — говорит Мария Ивановна. — Приходится полоть или «химию» лишнюю покупать, чтобы бороться с засильем сорняков. Это не считая, что такие бурьяны — рассадники клещей и мошкары. Невозможно выйти во двор, тем более маме».

По словам женщины, она около 10 лет добивается, чтобы сельисполком повлиял на хозяев, чтобы те скосили заросли на своих участках. Однако проблема не решается.

«У них нет денег косить, — говорит Мария Мороз. — Так и у нас нет денег. Ни у кого нет денег. Где наши законы, где любовь к родной земле? Какие можно принять меры, чтобы люди навели порядок?».

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Что говорит закон

Содержание частных земельных участков в сельской местности регламентируется несколькими правовыми актами, в том числе Требованиями к благоустройству индивидуальных жилых застроек на территории Минской области.

В нормативных документах сказано, что домовладелец (совладелец) дома производит работы по благоустройству и содержанию участка и прилегающей к нему территории за счёт собственных средств.

Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны: поддерживать чистоту на придомовой и прилегающей территории до оси проезжей части улицы по всей длине участка; очищать её от мусора; производить окашивание сорной растительности; использовать участки по целевому назначению; не допускать зарастания их сорной растительностью.

На лиц, виновных в нарушении законодательства, может быть наложен штраф от 5 до 50 БВ.

Что сказали в сельисполкоме

Специалист Серяжского сельисполкома пояснил «Кур’еру», что, если человек не выполняет правила по содержанию участка, сельисполком даёт ему предписание. Обязывает до определённого срока навести порядок. Если хозяин не обкосит двор, случай будет рассматривать административная комиссия. Нарушителю «дадут штраф». Также специалист сказал, что если Мария Ивановна обращалась в сельисполком, то меры к соседям её мамы будут приняты.

Марии Ивановне стоит написать письменное заявление в сельисполком с просьбой обязать соседей скосить заросший участок.