В Слуцке есть тихая улица, куда ночью приезжают заниматься сексом в машинах (фотофакт)

Хочу добавить в будни немного «перчинки». В частном секторе в районе «Геологоразведки» есть тупиковая улица, в конце которой огромные заросли ивы. Мужчина, который там живёт и гуляет поздно вечером с собакой, рассказал, что здесь часто паркуются машины, и парочки занимаются в них сексом.

Кусты большие, поэтому получился такой укромный уголок. Интересно, можно ли отнести эту улицу к общественному месту? Я погулила: правилами ПДД заниматься сексом в припаркованной машине не запрещено.

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