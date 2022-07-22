В пятницу, 22 июля, Минобороны РБ сообщило, что от огнестрельного ранения погиб солдат срочной службы 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которая базируется в Слониме.

Сообщение министерства: «В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы одного из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Реклама

Комиссией Министерства обороны во взаимодействии с представителями правоохранительных органов проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким, родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь».