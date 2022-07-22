Житель Солигорска Владимир написал в редакцию, что наблюдает странные очереди в один из мясных магазинов Солигорска, а к вечеру там почти нечем торговать.

«Необычное явление наблюдаю в Сновском магазине «Ласунак». По словам продавщицы, такое длится не меньше двух месяцев: магазин открывается в 9 часов утра, а очередь под дверями начинает скапливаться с 8 часов. К концу рабочего дня продуктов нет, полки почти пустые. Я увидел это в магазине 20 июля примерно в 18 часов. «Приходите завтра утром», — сказала продавец.

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Пришел на следующий день, стоял в очереди. Когда стал подходить ближе к прилавку, впереди меня женщина махнула рукой и ушла: «Нет больше времени стоять». Никто ни в очереди, ни работники прилавка, не могли объяснить, почему такой «хапун». Это самое подходящее слово к ситуации.

Купив, зашёл посмотреть в магазин Слонимского мясокомбината.

Набор продукции там скромнее, но свинина в разрубе выглядела вполне достойно. На вопрос продавцу, почему в Сновском очереди, а здесь — никого нет, та ответила быстро: «Там народ толчется, хотя у нас та же продукция дешевле».

Почему очередь именно в этом магазине? Ситуацию не мешало бы изучить специалистам по торговле Солигорского исполкома вместе с работниками Слонимского мясокомбината», — написал Владимир.

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