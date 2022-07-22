«Такое чувство, что вожатые в эту смену «пасли овец», а не выполняли свои обязанности». Случчанка рассказала, как дети отдохнули в летнем лагере

Случчанка рассказала женскому проекту Lampa о том, как её дети отдохнули в детском лагере под Слуцком. Мои дети, у меня две дочери, давно мечтали попасть в летний лагерь. И вот, в прошлом году нам удалось выкупить 2 путевки на последнюю, 4-ю смену, в августе. Вся смена прошла на УРА! Мне оставалось только приезжать и время от времени привозить им что-нибудь вкусное. Дети были в восторге, постоянно наперебой рассказывали, что у них происходит, какие проводят конкурсы и викторины.

Единственный минус был в том, что у детей забирают телефон, и связаться можно было только два часа вечером. Когда смена закончилась, дети не хотели уезжать, очень просили поехать следующим летом обратно в этот лагерь.

В этом году как только в школе объявили, что можно писать заявления на выдачу путёвок в лагерь, решили с детьми без промедления брать путёвку, хоть и стоимость с прошлого года поднялась существенно.

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Отправила детей в тот же лагерь в надежде, что они, как и в прошлом году, отлично проведут время. Однако, спустя три дня пребывания обе стали просить, чтобы мы забрали их домой. Старшая дочь ещё осталась «терпеть», так как была с одноклассницей и им пообещали «королевскую» ночь (последняя ночь перед отъездом, в которую можно баловаться, не спать хоть всю ночь) . В итоге пришлось забрать дочь раньше, а обратно в лагерь она ехать уже не захотела. Произошёл неприятный инцидент, дочери стало плохо — участилось сердцебиение, потемнело в глазах, а связи с родителями нет, и об этом мы узнали только вечером от ребёнка, что ей было плохо, водили к медсестре. А из комнаты вожатые забрали всю воду, которую мы привезли.

Проблемы были и с развлечением детей. Никаких конкурсов не проводили, такое чувство, что вожатые в эту смену «пасли овец», а не выполняли свои обязанности.

Уже на третий день многие родители начали забирать детей домой. Моя младшая дочь согласилась ещё неделю хотя бы походить в лагерь, с условием, что буду забирать на ночь домой и возить как в детский сад.

В итоге испорченное настроение детей, вымученные родители, потраченные деньги от и просьбы детей, больше никогда не отправлять на такой «отдых».

Единственное развлечение, которое меня удивило — это ростовая кукла. Однако я узнала, что аниматора наняли и пригласили родители ребенка-именинника, а не администрация лагеря.