Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 21 июля. Обзор

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Дискотеки 90-х: танцевали, встречались, влюблялись

В 2022 году Слуцкий городской Молодёжный центр отмечает юбилей — 25 лет. С самого основания в нём работала контролёром Марина Березовская.

Про экспертизу овощей на Слуцком рынке

По новому постановлению правительства ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках стала платной для всех.

Житель Солигорска сам собрал маунтинборд за $400

Александр Фролин из Солигорска передвигается на маунтинборде, который собрал сам из запчастей. Это экзотический для Беларуси вид транспорта, напоминающий сноуборд и скейт.

Что происходит на валютном рынке

Как сообщает Office Life, во вторник, 12 июля, на валютно-фондовой бирже доллар стоил дороже европейской валюты (2,6484 за доллар против 2,6399 за евро). Правда, в обменниках евро был ещё немного дороже доллара.

Готовимся грамотно к отопительному сезону

Как говорится, готовь сани летом. Если вы вечно мёрзнете зимой в квартире, то вам стоит подойти к решению вопроса с отоплением уже сейчас.

Как распознать сколиоз у ребёнка. 4 признака

Около 2% детей и подростков в Слуцком районе страдают от сколиоза (по данным за 2021 год). Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказали «Кур’еру», чем отличается это заболевание от простого нарушения осанки.

Слуцкаму аўтавакзалу — 40 гадоў

Нягледзячы на тое, што аўтобусны рух у Слуцку з’явіўся ў 1908 годзе, аўтобусная станцыя, дзе прадаваліся квіткі і адкуль па розных маршрутах адпраўляўся пасажырскі транспарт, доўгі час існавала ў розных месцах і будынках.

Жыхары вёскі Ніва расказалі про жыццё

«Кур’ер» наведаўся ў вёску Ніва Першамайскага сельсавета. Яна знаходзіцца на паўночным усходзе ад Слуцка ў 24 км, вядома з 1858 года. Вёска раскінулася сярод палёў на берагах рэчак Вясейка і сярэдняя Вясейка. У Ніве дзве вуліцы: Цэнтральная і Бондарава.