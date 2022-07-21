«Кур’ер» спросил в Слуцком райисполкоме, на какой стадии сейчас строительство новых спортивных объектов — спортплощадки в 11-м городке на пляже и скейтплощадки в парке.

Как рассказал «Кур’еру» Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, в строительстве спортплощадки на пляже был временный простой. В это время выбирали подрядную организацию, которая смонтирует резиновое покрытие. Подрядчик уже назначен, и работы возобновились. Площадка будет готова, ориентировочно, в начале следующей недели.

Реклама

Что касается будущей скейтплощадки в Слуцком городском парке — сейчас там устроено бетонное основание. Идёт завершающий этап проектирования. Ожидается, что он завершится в начале августа и уже начнутся работы по устройству самой площадки.