Международная организация гражданской авиации (IKAO) завершила расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, в результате которой был задержан Роман Протасевич.

Совет IKAO пришёл к выводу, что угроза взрыва бомбы на борту рейса Ryanair была заведомо ложной и сама по себе угрожала безопасности полёта. Её довели до сведения экипажа по указанию «высокопоставленных должностных лиц».

Представитель Совета IKAO от Российской Федерации не согласился с выводами расследования, отметила организация.

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IKAO дополнила свой предыдущий отчёт о посадке рейса Ryanair новой информацией — в частности, интервью и аудиозаписями диспетчера, который вёл переговоры с экипажем. Окончательная версия отчёта доступна на сайте IKAO. Её передадут всем государствам-членам организации и Антониу Гутерришу — генсеку ООН.