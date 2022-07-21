Мы воспринимаем здоровье, как что-то само собой разумеющееся. Глаза смотрят, лёгкие дышат, сердце качает кровь, и мы просто этим пользуемся, мало помогая своему организму. Едим и пьём что попало, убиваем время за компьютером, спим по четыре часа… В юности это кажется не важным, с возрастом, когда здоровье начинает шалить, приходит понимание. Зачем ждать? Поговорим о простых вещах. которые не требуют затрат, но укрепят здоровье.
Что укрепляет здоровье:
- Объятия. Обнимая перед сном любимого человека, вы помогаете телу расслабиться, а мозгу — перестать думать о проблемах. Это облегчает засыпание и делает сон
спокойным и крепким.
- Кошки. Люди, у которых в доме живут «усатые», почти в два раза реже имеют проблемы с сердцем, и втрое меньше подвержены инфарктам.
- Ходьба. Ежедневные активные прогулки тренируют сосуды, лёгкие, мышцы, а по
последним данным, сокращают риск возникновения рака груди на четверть.
- Апельсиновый сок. Регулярное употребление этого напитка
снижает вероятность развития остеопороза и является профилактикой ожирения.
- Мёд. Натуральный продукт пчелиного труда улучшает деятельность мозга. Он
способствует развитию памяти и концентрации, потому в равной степени полезен и
взрослым, и детям.
- Море. По статистике, люди, живущие на побережье, ведут более активный образ жизни и меньше подвержены стрессам. Потому они реже болеют, а их здоровье крепче.
- Вода. Пейте воду ,около 25-30 мл на 1 кг веса. Чай, кофе ,соки, супы сюда не учитываются.
Что провоцирует болезни:
- Соль. Чем выше её количество в рационе, тем больше вероятность сердечно-
сосудистых заболеваний. Стоит снизить её потребление всего на четверть
чайной ложки в сутки, как риск инфаркта сокращается вдвое.
- Недосып. Ночной отдых менее четырёх часов ведёт к сбоям в работе всего организма. Некачественный сон — одна из причин ожирения.
- Одиночество. Одно лишь присутствие в вашей жизни любимых и даже просто
близких людей укрепляет иммунитет и снижает риск возникновение депрессий.
- Нелюбимая работа. Учёные считают, что даже безработный человек более
счастлив и психически уравновешен, чем тот, кто ежедневно с самого
пробуждения и до вечера испытывает стресс от работы.
- Стерильность. Присутствующие вокруг нас и непосредственно на нашем теле
микроорганизмы заставляют иммунную систему быть в тонусе. Излишняя стерильность приводит к частым заболеваниям.
- Сидячий образ жизни. Те, кто проводит в положении сидя более 3—4 часов
ежедневно, сокращают себе жизнь на два года. И эта зависимость растёт в
геометрической прогрессии.
Что делать, чтобы здоровье было крепче:
- Жалуйтесь. Люди, которые держат проблемы в себе, чаще пребывают в
депрессии, испытывают тревогу, находятся в состоянии стресса.
- Пейте чистую воду. ВОЗ говорит, что более половины всех больничных коек в
мире заняты пациентами, употребляющими нефильтрованную воду.
- Спите в темноте. Даже небольшой ночник или лунный свет резко снижают
выработку мелатонина. Это гормон сна, ответственный за его качество. Причём
чтение перед сном с экрана телефона, компьютера, электронной книги с
подсветкой имеет такой же эффект.
- Учитесь. По результатам исследований, чем выше интеллектуальная активность, тем меньше риск возникновения заболеваний головного мозга. Доказано, что интеллект можно развивать всю жизнь.
- Будьте заняты. На концах хромосом расположены структуры, активизирующие
процесс старения. Их укорочение вызвано стрессами и… «ничегонеделаньем».
- Тренируйтесь. 2—3 часа физической нагрузки в неделю укрепляют общее состояние организма.
- Идите в баню. Если у вас нет проблем с сердцем, то регулярное посещение сауны
и бани предотвратит их возникновение.
Материал подготовлен специалистами Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.