Мы воспринимаем здоровье, как что-то само собой разумеющееся. Глаза смотрят, лёгкие дышат, сердце качает кровь, и мы просто этим пользуемся, мало помогая своему организму. Едим и пьём что попало, убиваем время за компьютером, спим по четыре часа… В юности это кажется не важным, с возрастом, когда здоровье начинает шалить, приходит понимание. Зачем ждать? Поговорим о простых вещах. которые не требуют затрат, но укрепят здоровье.

Что укрепляет здоровье:

Объятия. Обнимая перед сном любимого человека, вы помогаете телу расслабиться, а мозгу — перестать думать о проблемах. Это облегчает засыпание и делает сон

спокойным и крепким.

спокойным и крепким. Кошки. Люди, у которых в доме живут «усатые», почти в два раза реже имеют проблемы с сердцем, и втрое меньше подвержены инфарктам.

Ходьба. Ежедневные активные прогулки тренируют сосуды, лёгкие, мышцы, а по

последним данным, сокращают риск возникновения рака груди на четверть.

последним данным, сокращают риск возникновения рака груди на четверть. Апельсиновый сок. Регулярное употребление этого напитка

снижает вероятность развития остеопороза и является профилактикой ожирения.

снижает вероятность развития остеопороза и является профилактикой ожирения. Мёд. Натуральный продукт пчелиного труда улучшает деятельность мозга. Он

способствует развитию памяти и концентрации, потому в равной степени полезен и

взрослым, и детям.

способствует развитию памяти и концентрации, потому в равной степени полезен и взрослым, и детям. Море. По статистике, люди, живущие на побережье, ведут более активный образ жизни и меньше подвержены стрессам. Потому они реже болеют, а их здоровье крепче.

Вода. Пейте воду ,около 25-30 мл на 1 кг веса. Чай, кофе ,соки, супы сюда не учитываются.

Что провоцирует болезни:

Соль. Чем выше её количество в рационе, тем больше вероятность сердечно-

сосудистых заболеваний. Стоит снизить её потребление всего на четверть

чайной ложки в сутки, как риск инфаркта сокращается вдвое.

сосудистых заболеваний. Стоит снизить её потребление всего на четверть чайной ложки в сутки, как риск инфаркта сокращается вдвое. Недосып. Ночной отдых менее четырёх часов ведёт к сбоям в работе всего организма. Некачественный сон — одна из причин ожирения.

Одиночество. Одно лишь присутствие в вашей жизни любимых и даже просто

близких людей укрепляет иммунитет и снижает риск возникновение депрессий.

близких людей укрепляет иммунитет и снижает риск возникновение депрессий. Нелюбимая работа. Учёные считают, что даже безработный человек более

счастлив и психически уравновешен, чем тот, кто ежедневно с самого

пробуждения и до вечера испытывает стресс от работы.

счастлив и психически уравновешен, чем тот, кто ежедневно с самого пробуждения и до вечера испытывает стресс от работы. Стерильность. Присутствующие вокруг нас и непосредственно на нашем теле

микроорганизмы заставляют иммунную систему быть в тонусе. Излишняя стерильность приводит к частым заболеваниям.

микроорганизмы заставляют иммунную систему быть в тонусе. Излишняя стерильность приводит к частым заболеваниям. Сидячий образ жизни. Те, кто проводит в положении сидя более 3—4 часов

ежедневно, сокращают себе жизнь на два года. И эта зависимость растёт в

геометрической прогрессии.

Что делать, чтобы здоровье было крепче:

Жалуйтесь. Люди, которые держат проблемы в себе, чаще пребывают в

депрессии, испытывают тревогу, находятся в состоянии стресса.

депрессии, испытывают тревогу, находятся в состоянии стресса. Пейте чистую воду. ВОЗ говорит, что более половины всех больничных коек в

мире заняты пациентами, употребляющими нефильтрованную воду.

мире заняты пациентами, употребляющими нефильтрованную воду. Спите в темноте. Даже небольшой ночник или лунный свет резко снижают

выработку мелатонина. Это гормон сна, ответственный за его качество. Причём

чтение перед сном с экрана телефона, компьютера, электронной книги с

подсветкой имеет такой же эффект.

выработку мелатонина. Это гормон сна, ответственный за его качество. Причём чтение перед сном с экрана телефона, компьютера, электронной книги с подсветкой имеет такой же эффект. Учитесь. По результатам исследований, чем выше интеллектуальная активность, тем меньше риск возникновения заболеваний головного мозга. Доказано, что интеллект можно развивать всю жизнь.

Будьте заняты. На концах хромосом расположены структуры, активизирующие

процесс старения. Их укорочение вызвано стрессами и… «ничегонеделаньем».

процесс старения. Их укорочение вызвано стрессами и… «ничегонеделаньем». Тренируйтесь. 2—3 часа физической нагрузки в неделю укрепляют общее состояние организма.

Идите в баню. Если у вас нет проблем с сердцем, то регулярное посещение сауны

и бани предотвратит их возникновение.

Материал подготовлен специалистами Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.