Мы воспринимаем здоровье, как что-то само собой разумеющееся. Глаза смотрят, лёгкие дышат, сердце качает кровь, и мы просто этим пользуемся, мало помогая своему организму. Едим и пьём что попало, убиваем время за компьютером, спим по четыре часа… В юности это кажется не важным, с возрастом, когда здоровье начинает шалить, приходит понимание. Зачем ждать? Поговорим о простых вещах. которые не требуют затрат, но укрепят здоровье.

Что укрепляет  здоровье:

  • Объятия. Обнимая перед сном любимого человека, вы помогаете телу расслабиться, а мозгу — перестать думать о проблемах. Это облегчает засыпание и делает сон
    спокойным и крепким.
  • Кошки. Люди, у которых в доме живут «усатые», почти в два раза реже имеют проблемы с сердцем, и втрое меньше подвержены инфарктам.
  • Ходьба. Ежедневные активные прогулки тренируют сосуды, лёгкие, мышцы, а по
    последним данным, сокращают риск возникновения рака груди на четверть.
  • Апельсиновый сок. Регулярное употребление этого напитка
    снижает вероятность развития остеопороза и является профилактикой ожирения.
  • Мёд. Натуральный продукт пчелиного труда улучшает деятельность мозга. Он
    способствует развитию памяти и концентрации, потому в равной степени полезен и
    взрослым, и детям.
  • Море. По статистике, люди, живущие на побережье, ведут более активный образ жизни и меньше подвержены стрессам. Потому они реже болеют, а их здоровье крепче.
  • Вода. Пейте воду ,около 25-30 мл на 1 кг веса. Чай, кофе ,соки, супы сюда не учитываются.

Что провоцирует болезни:

  • Соль. Чем выше её количество в рационе, тем больше вероятность сердечно-
    сосудистых заболеваний. Стоит снизить её потребление всего на четверть
    чайной ложки в сутки, как риск инфаркта сокращается вдвое.
  • Недосып. Ночной отдых менее четырёх часов ведёт к сбоям в работе всего организма. Некачественный сон — одна из причин ожирения.
  • Одиночество. Одно лишь присутствие в вашей жизни любимых и даже просто
    близких людей укрепляет иммунитет и снижает риск возникновение депрессий.
  • Нелюбимая работа. Учёные считают, что даже безработный человек более
    счастлив и психически уравновешен, чем тот, кто ежедневно с самого
    пробуждения и до вечера испытывает стресс от работы.
  • Стерильность. Присутствующие вокруг нас и непосредственно на нашем теле
    микроорганизмы заставляют иммунную систему быть в тонусе. Излишняя стерильность приводит к частым заболеваниям.
  • Сидячий образ жизни. Те, кто проводит в положении сидя более 3—4 часов
    ежедневно, сокращают себе жизнь на два года. И эта зависимость растёт в
    геометрической прогрессии.

Что делать, чтобы здоровье было крепче:

  • Жалуйтесь. Люди, которые держат проблемы в себе, чаще пребывают в
    депрессии, испытывают тревогу, находятся в состоянии стресса.
  • Пейте чистую воду. ВОЗ говорит, что более половины всех больничных коек в
    мире заняты пациентами, употребляющими нефильтрованную воду.
  • Спите в темноте. Даже небольшой ночник или лунный свет резко снижают
    выработку мелатонина. Это гормон сна, ответственный за его качество. Причём
    чтение перед сном с экрана телефона, компьютера, электронной книги с
    подсветкой имеет такой же эффект.
  • Учитесь. По результатам исследований, чем выше интеллектуальная активность, тем меньше риск возникновения заболеваний головного мозга. Доказано, что интеллект можно развивать всю жизнь.
  • Будьте заняты. На концах хромосом расположены структуры, активизирующие
    процесс старения. Их укорочение вызвано стрессами и… «ничегонеделаньем».
  • Тренируйтесь. 2—3 часа физической нагрузки в неделю укрепляют общее состояние организма.
  • Идите в баню. Если у вас нет проблем с сердцем, то регулярное посещение сауны
    и бани предотвратит их возникновение.

Материал подготовлен специалистами Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.