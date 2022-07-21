Как говорится, готовь сани летом. Если вы вечно мёрзнете зимой в квартире, то вам стоит подойти к решению вопроса с отоплением уже сейчас.

Для нормального функционирования системы отопления проводим полный комплекс её подготовки к работе в зимний период. За годы эксплуатации в трубопроводах и радиаторах скапливаются ржавчина, окалина и другие отложения. Регулярная промывка системы отопления поможет от этого избавиться.

Если температура в разных частях радиаторов существенно разнится или радиаторы заметно прохладнее проводящих труб, то с этим поможет справиться промывка системы отопления.

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Признаки засорения труб:

для запуска (разогрева) системы нужно много времени;

неестественные звуки при работе котла;

резкое увеличение расхода топлива.

В «ДанМаксТепло» помогут с решением проблем

С 2017 года предприятие успешно занимается техобслуживанием инженерных систем (отопление, горячее и холодное водоснабжение, настройка автоматики) многоквартирных домов.

Полезно знать

«Засорённая» система потребляет больше топлива, а показатели её теплоотдачи стремительно падают. Современная промывка — это экономия ресурсов и денег.

В «ДанМаксТепло» выполняют разовые работы по подготовке к отопительному сезону с выдачей актов:

промывка системы отопления;

гидропневматическая промывка системы отопления;

промывка с разборкой теплообменников отопления и горячего водоснабжения;

гидравлические испытания системы отопления и оборудования ИТП;

снятие, поверка, монтаж манометров технических и ЭКМ;

снятие, поверка, монтаж приборов учёта тепла

Также проводится промывка насосов повышения давления, настройка автоматики регулирования температуры системы отопления и горячего водоснабжения.

Что можно сделать с обслуживанием всего многоквартирного дома

В связи с большим объёмом работ у ЖКХ у потребителей для быстрого выполнения работ есть возможность перейти на обслуживание в «ДанМаксТепло» или заказать разовые услуги.

Возможно заключение договора обслуживания дома на год.

Обязательные работы по договору:

промывка системы отопления и оборудования ИТП — 1 раз в год;

гидропневматическая промывка системы отопления — 1 раз в год;

гидравлические испытания системы отопления и оборудования ИТП — 1 раз в год;

снятие, поверка, монтаж технических манометров и ЭКМ — 1 раз в год;

снятие, поверка, монтаж приборов учёта тепла — 1 раз в 2 года;

настройка автоматики;

осмотр оборудования ИТП и автоматики раз в месяц.

Сколько стоит обслуживание

Ежемесячная стоимость работ на примере 108 кв. дома (3 подъезда, 9 этажей) — 320 рублей в месяц.

Можно заказать и разовые работы:

гидравлические испытания системы отопления и оборудования ИТП (одно ИТП — 400 рублей);

демонтаж, поверка, монтаж прибора учёта тепла — 350 рублей;

демонтаж, поверка, монтаж манометра технического — 5 руб. (1 шт.), ЭКМ — 7 руб. (1 шт.) (в совокупности с другими работами).

Сотрудники компании постоянно повышают квалификацию на семинарах различных брендов.

Как связаться:

Профиль в Instagram danmaksteplo, куда можно обратиться по всем по любым вопросам;

Электронная почта danmaks.teplo@bk.ru;

Телефон (главный инженер ЧП «ДанМаксТепло» — Евгений Владимирович Бородавко): +375 (44) 501 31 25.