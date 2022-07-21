Как говорится, готовь сани летом. Если вы вечно мёрзнете зимой в квартире, то вам стоит подойти к решению вопроса с отоплением уже сейчас.
Для нормального функционирования системы отопления проводим полный комплекс её подготовки к работе в зимний период. За годы эксплуатации в трубопроводах и радиаторах скапливаются ржавчина, окалина и другие отложения. Регулярная промывка системы отопления поможет от этого избавиться.
Если температура в разных частях радиаторов существенно разнится или радиаторы заметно прохладнее проводящих труб, то с этим поможет справиться промывка системы отопления.
Признаки засорения труб:
- для запуска (разогрева) системы нужно много времени;
- неестественные звуки при работе котла;
- резкое увеличение расхода топлива.
В «ДанМаксТепло» помогут с решением проблем
С 2017 года предприятие успешно занимается техобслуживанием инженерных систем (отопление, горячее и холодное водоснабжение, настройка автоматики) многоквартирных домов.
Полезно знать
«Засорённая» система потребляет больше топлива, а показатели её теплоотдачи стремительно падают. Современная промывка — это экономия ресурсов и денег.
В «ДанМаксТепло» выполняют разовые работы по подготовке к отопительному сезону с выдачей актов:
- промывка системы отопления;
- гидропневматическая промывка системы отопления;
- промывка с разборкой теплообменников отопления и горячего водоснабжения;
- гидравлические испытания системы отопления и оборудования ИТП;
- снятие, поверка, монтаж манометров технических и ЭКМ;
- снятие, поверка, монтаж приборов учёта тепла
Также проводится промывка насосов повышения давления, настройка автоматики регулирования температуры системы отопления и горячего водоснабжения.
Что можно сделать с обслуживанием всего многоквартирного дома
В связи с большим объёмом работ у ЖКХ у потребителей для быстрого выполнения работ есть возможность перейти на обслуживание в «ДанМаксТепло» или заказать разовые услуги.
Возможно заключение договора обслуживания дома на год.
Обязательные работы по договору:
- промывка системы отопления и оборудования ИТП — 1 раз в год;
- гидропневматическая промывка системы отопления — 1 раз в год;
- гидравлические испытания системы отопления и оборудования ИТП — 1 раз в год;
- снятие, поверка, монтаж технических манометров и ЭКМ — 1 раз в год;
- снятие, поверка, монтаж приборов учёта тепла — 1 раз в 2 года;
- настройка автоматики;
- осмотр оборудования ИТП и автоматики раз в месяц.
Сколько стоит обслуживание
Ежемесячная стоимость работ на примере 108 кв. дома (3 подъезда, 9 этажей) — 320 рублей в месяц.
Можно заказать и разовые работы:
- гидравлические испытания системы отопления и оборудования ИТП (одно ИТП — 400 рублей);
- демонтаж, поверка, монтаж прибора учёта тепла — 350 рублей;
- демонтаж, поверка, монтаж манометра технического — 5 руб. (1 шт.), ЭКМ — 7 руб. (1 шт.) (в совокупности с другими работами).
Сотрудники компании постоянно повышают квалификацию на семинарах различных брендов.
Как связаться:
Профиль в Instagram danmaksteplo, куда можно обратиться по всем по любым вопросам;
Электронная почта danmaks.teplo@bk.ru;
Телефон (главный инженер ЧП «ДанМаксТепло» — Евгений Владимирович Бородавко): +375 (44) 501 31 25.