«Кур’ер» посмотрел объявления на сайтах kufar.by, realt.by и krama.kurjer.info (в четверг, 21 июля) и выбрал три объявления по продаже самых дорогих частных домов в черте Слуцка.

1. Коттедж на улице Солнечная — около $225 000

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За одноэтажный коттедж с мансардой на улице Солнечная (район Слуцкого хлебозавода) продавец просит 560 000 рублей ($224 449 по курсу Нацбанка).

«Дом подойдёт для проживания молодой семьи с домашними питомцами и большой многодетной семьи , а так же для людей постарше, любящих тишину свежий воздух, уединённость», — пишет владелец.

2. Коттедж на улице Кольцевая — $199 000

За двухэтажный коттедж в микрорайоне «Чехова» (напротив храма преподобного Паисия Святогорца) просят 496 505 рублей ($199 000 по курсу Нацбанка).

3. Коттедж на 3-м переулке Урицкого — $160 000

Двухэтажный коттедж продают за 399 200 рублей ($160 000 по курсу Нацбанка).