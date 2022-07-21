Заинтересоваться участием Монголии и Тувы в Великой Отечественной войне меня побудил рассказ водителя, бывшего фронтовика, с которым я ехал в одной машине.

В начале 70-х годов я ехал на попутке ГАЗ-51 из Слуцка в Минск. Водитель был довольно пожилой, лет 70-ти, работал он, как выяснилось в разговоре, на Слуцком консервном заводе. Во время войны тоже был водителем. Рассказал, как тогда из Монголии конские кожи возил, сапоги для Красной Армии, снаряжение. Как было интересно слушать этого дедушку-водителя. Оказывается, с первых дней войны Монголия начала оказывать помощь Советскому Союзу, кстати, как и маленькая страна — Тува, которая тогда ещё не входила в состав России. Об этом редко пишут.

Правительство Монголии приняло решение помогать, чем только могут: шили тёплые полушубки, сапоги, валенки, поставляли мясо, шерсть, сани, упряжь. Представители этой дружественной страны приезжали на фронт, чтобы самим передать подарки. Было немало добровольцев-монголов, желающих вступить в ряды Красной Армии, люди собирали средства на строительства танков и самолётов. Монголия поставила для фронта 50 тысяч лошадей, другие страны этого сделать не могли. В Монголии тогда говорили: «Когда трудно, крепче сожми кулак».

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В Монголии жило всего около 800 тысяч человек. Её небольшая армия, по договорённости с правительством СССР, была направлена на Дальний Восток для сдерживания милитаристской Японии.

Помощь пришла и из другой страны. Тува в то время была небольшим государством в южной части Сибири. С началом войны Тува стала первым государством официально выступившим союзником Советского Союза в борьбе против гитлеровской Германии. Всего за годы войны в Красной армии служили до 8 тыс. жителей Тувы. Трое уроженцев Тувы за подвиги в Великой Отечественной войне удостоены звания — Герой Советского Союза.

Годы стирают из памяти людской многие события великой войны, но будем хранить историческую память о том, какой ценой досталась Победа.

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