Медианная зарплата — это не среднее арифметическое всех зарплат, а уровень заработка, который находится посередине между двумя равными группами.

То есть первые получают больше медианы, а вторые — меньше.

Лидерами по медианной зарплате в мае стали айтишники, которые получили 4160 рублей. А средняя зарплата в этой отрасли — 6175 рублей, пишет Office Life.

По Минску медианная зарплата составила 1448 рублей, в то время как средняя — 2197, то есть разбежка превышает 34%.

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Самая низкая средняя зарплата в мае была в Могилёвской области — почти 1278 рублей, медиана здесь — 1046 рублей, или меньше на 18%.