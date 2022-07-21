Житель Солигорска лишился 4 тысяч рублей, пытаясь продать фототехнику в интернете

Кибермошенники оформили кредит на жителя Солигорска, когда тот пытался продать фототехнику. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Целый комплект начинающего фотографа выставил на продажу житель Солигорска: немного устаревшую, но мощную камеру с набором объективов, вспышкой и сумкой он попытался продать за 1499 рублей. Вместо начинающего фотолюбителя с ним связались опытные мошенники. Итог: задолженность по кредиту на сумму 4 тысяч рублей.

«Получив доступ к счёту жертвы и обнаружив там около 16 рублей, злоумышленники оформили кредит онлайн на 4 тысячи, а затем перевели все средства себе, оставив 77 копеек. Как пояснили в группе по противодействию киберпреступности, в данном случае имела место комбинированная схема: одновременно применена и фишинговая ссылка, замаскированная под службу доставки, и вишинговый звонок из банка», — отметили в УВД.

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Потерпевший перешёл по ссылке, высланной лжепокупателем, и ввёл данные банковской карты супруги, чтобы на неё зачислили 1,5 тысячи рублей за фотоаппарат с аксессуарами. Вскоре на счёт действительно были зачислены средства, даже в большем количестве, чем ожидал горожанин. Вскоре с жителем Солигорска связались мошенники под видом службы поддержки банка, обманным путём выманившие код из SMS-сообщения. Когда мужчина сообщил код, деньги со счёта сразу были похищены.