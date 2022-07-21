В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение:
27 и 28 июля 2022 года с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:
- улица Плиева № 1-12, 14-20 (чётные);
- улица Розы Люксембург № 1-15 (нечётные);
- улица Максима Богдановича № 32-36 (чётные);
- улица Строителей № 7-15 (нечетные);
- улица 8 Марта № 23-29 (нечётные), № 34, №34/2;
- улица 3-я Трудовая № 10-14 (четные).
29 июля 2022 года с 08.00 до 14.00 у потребителей по адресу:
- улица 14 Партизан № 23, № 27;
- 1-ый переулок 14 Партизан № 2-34 (чётные);
- 2-ой переулок 14 Партизан № 2А, № 2Б, № 6, № 45-68.
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.