В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение:

27 и 28 июля 2022 года с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

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улица Плиева № 1-12, 14-20 (чётные);

улица Розы Люксембург № 1-15 (нечётные);

улица Максима Богдановича № 32-36 (чётные);

улица Строителей № 7-15 (нечетные);

улица 8 Марта № 23-29 (нечётные), № 34, №34/2;

улица 3-я Трудовая № 10-14 (четные).

29 июля 2022 года с 08.00 до 14.00 у потребителей по адресу:

улица 14 Партизан № 23, № 27;

1-ый переулок 14 Партизан № 2-34 (чётные);

2-ой переулок 14 Партизан № 2А, № 2Б, № 6, № 45-68.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.