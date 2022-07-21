Хороший врач, добрый человек, лучший преподаватель... Что вспоминают люди про Андрея Шевченко, гастроэнтеролога из Слуцка

В среду, 20 июля, Слуцк попрощался с Андреем Шевченко, заведующим гастроэнтерологическим отделением районной больницы. Он ушёл из жизни в возрасте 65 лет в ночь с 18 на 19 июля.

Коллеги, пациенты, ученики Андрея Григорьевича поделились с газетой «Кур’ер» воспоминаниями о нём. Вот некоторые из комментариев.

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Олег Лесников, главврач Слуцкой ЦРБ: Андрей Григорьевич — очень хороший человек, хороший специалист, внимательный врач. От пациентов в его адрес постоянно поступали только лишь благодарности, и их было очень много. У нас шок от потери. Никто не ожидал и не было предпосылок, что такое может случиться.

Жанна, жительница Слуцка: С Андреем Григорьевичем довелось познакомиться, естественно, по желудочной болезни. Пришла в поликлинику, талонов к гастроэнтерологу не было. И на ближайшие дни тоже. Когда болит, ждать не будешь. Решила, будь что будет, пойду в отделение, попрошусь на осмотр. Пришла. Сразу в кабинет заведующего, попросила посмотреть меня. И Андрей Григорьевич не отказал, расспросил обо всех симптомах, осмотрел. Предположил диагноз, который потом подтвердился в ходе обследований. Пришлось 10 дней полежать в его отделении. Уже на следующий день мне стало легче. Самое главное, что он объяснил мне процессы, которые вызывают обострение, и научил жить и предчувствовать их, принимать заранее меры, чтобы этого не случилось. Прошло много лет с тех пор, и я всегда вспоминаю врача Шевченко с благодарностью. Особенно за его науку, благодаря которой я больше никогда не попадала в больницу с желудочными болячками.

alla_dark_angel: Андрей Григорьевич преподавал у нас терапию на последнем курсе медколледжа. Всегда интересно вёл лекции и практику, много интересных случаев из практики нам рассказывал, и для меня лично он был лучшим преподавателем по терапии. Он один из немногих преподавателей, который обращался к нам именно «коллеги». Это всегда было приятно слышать. Царствие небесное! Очень жаль, что уходят из жизни хорошие и умные люди.

elena._.kalyada: Невосполнимая утрата. 2 года назад лежала у него в отделении. Очень внимательный и грамотный доктор, отзывчивый, чётко определил диагноз и дал дельные советы, помню их до сих пор! Про таких говорят: врач от Бога! Соболезнования родным!

vera_vasilyeva222: Я попала к нему в отделение на один день для проведения одной процедуры, а он провёл полное обследование, поставив правильный диагноз в первый же час. Это был врач, с которым хотелось обсудить всё, а не сбежать из кабинета. Побольше бы таких врачей. Очень жаль, что он так скоро нас покинул.

Зінаіда Цімошак: Для мяне доктар Шаўчэнка таксама адзін з найлепшых дактароў. Аднойчы ён фактычна мне ўратаваў жыццё пасля таго, як мяне перакалолі ў пульмалагічным аддзяленні нестэроіднымі прэпаратамі. Не магла ні есці, ні жыць. Выпісалася з пульманалогіі і праз дзень пайшла да яго наўпрост у бальніцу, і ён тут жа арганізаваў мне капельніцу і пакінуў на лячэнне нестэроіднай гастрапатыі ў аддзяленні. Вельмі, вельмі шкада!

Юлия Жидкова: Буду скучать, вечная память моему зав. отделения, соболезнования Тамаре Михайловне и дочери Анастасии.

irinaslavutich: Ушёл из жизни очень добрый и чуткий человек, замечательный врач, которому я очень благодарна за его многолетнюю помощь и поддержку. Невосполнимая утрата для всех, кто его знал. Соболезную семье и близким. А ему пусть земля будет пухом.

irina1kern2020: Невосполнимая утрата для родных, друзей, коллег. Даже кто его не знал лично, имя его было на слуху. Врач от Бога. Вечная память. Соболезную жене Тамаре Михайловне и дочери Анастасии.

_violettosik_: Он классный врач, пару месяцев назад практику у него проходила.

Марина Чижик: Врач от Бога был, никому никогда не отказывал, всем и всегда помогал. Это большая потеря для нашего города.