Впереди у школьников ещё целый месяц летних каникул. Пока ребята отдыхают и набираются сил, Министерство образования Республики Беларусь утвердило расписание четвертей и длительность каникул в новом 2022/2023 учебном году. 1prof.by посмотрели, сколько будут учится и когда отдыхать школьники.

В новый учебный год по новым правилам

Обновленный Кодекс об образовании и ряд нормативных документов Министерства образования внесли коррективы в образовательный процесс. К примеру, с 1 сентября у каждой школы будет свой отличительный элемент, а со следующего учебного года и единая школьная форма. Смартфоны разрешат использовать в школе только для учёбы, у педагогов появились «10 золотых правил».

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Меняются правила проведения выпускных экзаменов: одиннадцатиклассники будут сдавать централизованные экзамены (ЦЭ) по математике и русскому/белорусскому (по выбору) языку, а желающие покорить вуз получили шанс пройти ещё и ЦТ по трём профильным предметам. Таким образом, на руках у выпускников будут не 4, как в 2022 году, а сразу 5 сертификатов с баллами для поступления.

К тому же, увеличена продолжительность учебного года – теперь он стартует 1 сентября и завершается не 31 мая, а 31 августа. Однако неизменным остаётся деление образовательного процесса в 2022/2023 учебном год на четыре учебные четверти и четверо каникул.

Первая четверть и осенние каникулы

Итак, первая четверть начнется 1 сентября 2022 года и продлится до 29 октября 2022 года. Два месяца учёбы завершат осенние каникулы. Предусмотрено, что отдых для учащихся школ осенью-2022 будет на 1 день длиннее прошлогоднего. Осенние каникулы будут длится аж 9 дней – с 30 октября по 7 ноября 2022 года включительно.

Вторая четверть и зимние каникулы

Она по традиции останется в статусе самой короткой. Учиться школьники будут с 8 ноября по 24 декабря 2022 года. На зимний отдых отведено больше двух недель – 15 дней, в прошлом учебном году было 16. Согласно плану образовательного процесса, зимние каникулы стартуют 25 декабря и завершатся 8 января 2023 года.

Третья четверть и весенние каникулы

После 15-дневного отдыха школьников ждёт самая продолжительная третья учебная четверть. Она будет длится 75 дней. За парты ребятишки сядут 9 января и будут постигать новые знания аж по 25 марта 2023 года. Затем следует пауза в учёбе на 8 дней: весенние каникулы продлятся с 25 марта по 2 апреля включительно.

Правда, у учащихся 1-2 классов (3-х классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверги предусмотрены дополнительные зимние каникулы: младшие школьники смогут отдохнуть ещё 7 дней – с 20 февраля по 26 февраля 2023 года.

Четвертая четверть и летние каникулы

Завершающая учебный год четверть, наверное, для школьников самая любимая, поскольку знаменует скорое приближение сезона отдыха в оздоровительных лагерях и самых больших летних каникул. Сроки четвертной учебной четверти определены с 3 апреля по 31 мая 2023 года, а затем ставим учёбу на длительную паузу.

По срокам летних каникул никаких изменений не планируется – как всегда, ребят ждёт 92 дня отдыха. Они начнутся с 1 июня и завершатся 31 августа. Правда, учащиеся, которые завершают обучение на II ступени общего среднего образования (речь идёт о базовой школе), отправятся на летние каникулы лишь с 12 июня, их отдых продлится 81 день – по 31 августа включительно.