Новость о том, что в 11-й школе Слуцка вводят обязательные элементы одежды — галстуки для мальчиков и косынки для девочек — вызвала большой резонанс в байнете. Однако, некоторые слуцкие школы уже давно используют обязательные элементы, включая и те самые косынки.

Какие элементы школьной одежды уже внедрены в Слуцке и где

С 2016 года Слуцкая гимназия №1 успешно внедрила обязательные элементы одежды для своих учеников: жилетки и галстуки (или бабочки). Младшие школьники стали носить бордовые жилетки, а дети постарше — синие с эмблемой школы. На эмблеме изображён муравей, который поднимается по лестнице из книг.

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Следом за первой гимназия №2 тоже одела своих учащихся в обязательные жилетки с эмблемой — открытой книгой с пером.

У средней школы №10, как пишет «Слуцкі край», обязательные элементы школьной одежды введены с 2019 года. Это те же самые галстуки для мальчиков и косынки для девочек, введение которых в 11-й школе вызвало такой ажиотаж в соцсетях. Косынки ученицы повязывают на шею.

Что и где планируется ввести

Как уже было указано, средняя школа №11 планирует ввести обязательные галстуки для мальчиков и косынки для девочек или значки для всех.

Также «Слуцкі край» сообщает, что Клепчанская и Весейская школы планируют ввести значки. В Клепчанах ещё разрабатывают дизайн значка, а в Весее на значках будет изображено здание школы и написано по кругу её название.

Кроме того, одна из мам учеников 13-й школы рассказала «Кур’еру», что в этом учреждении предлагают ввести жилетки, однако это ещё будет обсуждаться.

Напомним, что с нового учебного года 2022/2023 в школах Беларуси вводятся обязательные отличительные элементы школьной формы. Какими они будут — каждая школа решает для себя. Определиться нужно до 1 августа.