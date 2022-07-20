Судьба Аркадия Яновича из-под Слуцка, который пропал без вести в 1942 году

Читатель передал в редакцию копии документов и фотографии, которые рассказывают историю военнопленного из Слуцкого района.

Как следует из предоставленных документов, Аркадий Лаврентьевич Янович родился 8 октября 1918 года в деревне Волошево Слуцкого района в семье Лаврентия Яновича и Софии Янович (Цветковой). В каком году он был призван в армию, из документов неизвестно. Но можно предположить, судя по возрасту, что это произошло во второй половине 30-х годов.

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Служил в звании воентехника в 76-м полку связи. Профессия — телефонист.

Аркадий попал в плен 19 мая 1942 года в населённом пункте Капканы. Содержался в Германии в лагере для военнопленных Офлаг XIIIА в городе Зульцбах-Розенберг. Номер заключённого — 17557.

Умер в плену 8 января 1943 года в возрасте 24 лет. Похоронен в общей могиле на Южном кладбище в Нюрнберге, плита №32.

Извещение о том, что Аркадий пропал без вести, его отец Лаврентий Васильевич получил в 1947 году.

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