«Для мальчиков — галстук, для девочек — косынка». В СШ №11 в Слуцке выбрали единый элемент школьной одежды

В группе средней школы №11 в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что с 1 сентября в учреждении образования запланировано ввести единый элемент одежды: для мальчиков — галстуки, для девочек — косынки, или значки для всех.

Учащиеся І-ХІ классов должны придерживаться одежды делового стиля. Это определяется уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения общего среднего образования.

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«Для мальчиков (юношей) в комплект входят пиджак, жилет, брюки, рубашка с короткими и длинными рукавами, галстук. Для девочек (девушек) — пиджак, жилет, юбка, брюки, блузка с короткими и длинными рукавами, сарафан. В зимнее время в комплекты могут входить трикотажные свитер или жилет.

При посещении учащимися учебных занятий не допускается обилие бижутерии, наличие пирсинга, яркого экстравагантного макияжа и цвета волос, татуировок, распущенных длинных волос, длинных ногтей и яркого маникюра, аксессуаров, отражающих символику музыкальных групп и различных направлений молодежной субкультуры и спортивных клубов.

«Беллегпром» представил новую школьную коллекцию для 2022/2023 учебного года. Форму для учащихся выпустили разные предприятия Беларуси. Среди компаний, представивших свои коллекции, есть «Полесье», «Свiтанак», «Калiнка», «8 Марта», «Славянка», «Алеся», «Белкредо», а также Belwest, Shagovita и др.», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 2023 года в Беларуси вводят обязательную школьную форму. «Беллегпром» уже представил школьную коллекцию для 2022/2023 учебного года.

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