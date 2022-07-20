Фирменный магазин обувной фабрики «Неман», который расположен в Доме быта, работает до конца этой недели, по 24 июля включительно. Это единственный торговый объект предприятия в Минской области.

Как рассказала «Кур’еру» продавец «Немана» в Слуцке, магазины закрываются по всей стране, потому что фабрика переходит предприятию по производству обуви «Белвест». Завоза нового товара не будет.

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Оперативно получить комментарии администрации предприятий «Кур’еру» не удалось.

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