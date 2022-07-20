В пятницу, 8 июля, проездом из Минска, зашли с мужем в магазин «Маяк», что на выезде из Слуцка (в 12-м городке. — Прим.ред.). 20.00. Усталость. Очередь. И, как итог, я забыла свой кошелёк в магазине.

Обнаружила пропажу только в понедельник 11 июля. Каково же было мое удивление, радость и восхищение от того, что кошелёк вернул администрации покупатель в целости и сохранности.

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Огромное СПАСИБО этому порядочному и честному человеку, а также всем замечательным работникам магазина «Маяк». Как приятно осознавать, что в нашей родной Беларуси живут такие прекрасные и неравнодушные люди! С уважением и благодарностью Наталья.

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