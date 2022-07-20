Министерство энергетики Беларуси рассылает жителям страны сообщения, которые предупреждающие об опасности проведения работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ЛЭП), сообщает агентство «Минск-Новости».

Как пояснил Дмитрий Лосенков, первый заместитель гендиректора и главный инженер Госэнергогазнадзора, эти сообщения носят профилактический характер.

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Он рассказал, что случаи электротравматизма со смертельным исходом не такая уж редкость, как и получение тяжёлых травм после удара током. С начала 2020 года в Беларуси произошло семь инцидентов, связанных с производством работ в охранных зонах ЛЭП: два несчастных случая с летальным исходом, три — с тяжелым, два — без пострадавших.

Также стало больше случаев получения ударов током на рыбалке. «Многие рыбаки используют карбоновые (углепластиковые) удилища и игнорируют знаки об опасности. Такая беспечность приводит к травмам и даже к летальному исходу. Более того, пострадать можно даже не касаясь самого кабеля», — говорит Дмитрий Лосенков.