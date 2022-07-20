Сегодня, 20 июля, в ритуальном зале морга Слуцкой ЦРБ с 11.00 до 12.00 состоится прощание с Андреем Григорьевичем Шевченко, заведующим гастроэнтерологическим отделением Слуцкой ЦРБ. Он ушёл из жизни в возрасте 65 лет.

Андрей Шевченко родился 17 марта 1957 года в городе Калинин в России. Он закончил военно-медицинский факультет Калининского медицинского института, где получил специальность военного врача. С 1979 по 1994 годы Андрей Григорьевич служил военным врачом в вооружённых силах.

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Весной 1995 года он устроился в Слуцкую ЦРБ врачом скорой помощи. А 24 января 1996 года стал заведующим гастроэнтерологическим отделением. На этой должности он и проработал 26 лет, до самой смерти.

Пациенты ценили и любили Андрея Григорьевича за внимательность и доброту.

«Правдами и неправдами пациенты старались попасть к нему в кабинет, потому что он всегда ставил точный диагноз. Я и сама так делала. И он не отказывал, всех принимал», — рассказала «Кур’еру» случчанка Жанна.

«Андрей Григорьевич Шевченко — врач от Бога, чуткий и внимательный. Для него не существует чужой беды. Андрей Григорьевич не только гастроэнтеролог, но и хороший психолог: всегда подбодрит, вселит уверенность, даст практические советы», — так писала про заведующего отделением пациентка Елена Белюк.

В 2015 году Андрей Григорьевич Шевченко был занесён на Доску почёта Слуцкого района.