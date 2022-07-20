Как сообщает Генпрокуратура, суд в Минске лишил несовершеннолетнего учащегося лицея автомобилестроения права распоряжаться своим доходом.

Родители парня лишены родительских прав, он находится на полном государственном обеспечении и получает стипендию и иные выплаты на содержание. Эти деньги лицеист тратил на спиртные напитки. В лицее он неоднократно пропускал занятия без уважительной причины, будучи пьяным, совершал правонарушения, а этой весной — преступление.

Реклама

С юношей проводят индивидуальную работу, но поведение его не меняется.

Как итог – прокурор Заводского района Минска обратился в суд с заявлением о лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. Суд удовлетворил заявление, решение вступило в законную силу.

Справочно: Согласно п.4 ст.25 Гражданского кодекса Республики Беларусь при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме.