Слуцкий городской Дом культуры объявил два открытых конкурса по текущему ремонту фасада здания. Работы планируются провести в августе и сентябре, если тендеры состоятся.

По одному тендеру сделают ремонт лицевой части фасада. Ориентировочная стоимость закупки составляет 400 000 рублей.

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По второму конкурсу — первоочередной аварийный ремонт высотной части фасада (со стороны улица Софии Слуцкой). Его ориентировочная стоимость составляет 80 000 рублей.

РАНЕЕ. В Слуцке отремонтируют здание городского Дома культуры.