«Патриотизм начинается с внутреннего состояния человека, когда в нужную минуту он выходит на помощь, рискуя своим здоровьем и даже жизнью», — об этом написал в редакцию «Кур’ера» случчанин Михаил Тарасевич.

«Человек, о котором хочу рассказать, пришёл в работать в милицию прямо с партизанского отряда им.Щорса бригады им.Чапаева, — Леонид Васильевич Слонимский. Сначала его, рядового милиционера, направили служить на охрану Дома правительства в Минск. Осенью 1944 года по рекомендации руководства Слонимский поступил в Минскую среднюю школу милиции. Днем — занятия теоретические, а по вечерам — патрулирование города.

В 1946 году в звании младший лейтенант его направили в Слуцкий райотдел милиции помощником оперуполномоченного уголовного розыска. Работали сутками, но результаты были. Уже через год Слонимского переводят старшим оперуполномоченным УГРО в Копыльский РОВД. Работы было столько, что домой заглядывал только на пару минут. В послевоенные годы оперативная обстановка была сложная везде: кражи, убийства, изнасилования…

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Не прошло и пяти лет, как Леонида Васильевича направили в Слуцкий ГОРОВД. Вот так вспоминал те времена подполковник в отставке В.В. Дичковский: « Я был ещё молодым участковым и вот однажды выехал со Слонимским на кражу в д. Ленино. Едем. Вдруг в свете фар увидели человека, который нетвёрдой походкой шёл вдоль забора. Слонимский был в «гражданке» и предложил мужчине подвезти его. Потом зашли вместе в дом. А там в разгаре пиршество, на столе коньяк, консервы… Вот так кража была раскрыта по горячим следам».

В 1964 году в деревне Барок было совершено зверское убийство: человека сожгли прямо в печи для обжига кирпича. Под подозрение попала его жена, а потом и её любовник. И Леонид Васильевич не ошибся.

Наши ветераны оставили достойный след в истории борьбы с преступностью, подтверждая верность присяге и служению людям.

Сравниваю времена. Послевоенное время сопровождалось голодом, разрухой… А что теперь случилось с обществом? Хватает всего: квартиры, машины, деньги есть, а у людей столько зла и враждебности друг к другу? Процветает мошенничество, есть убийства, теракты… Как остановить людей, творящих зло?