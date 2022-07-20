100-летие Владимира Ралько - дважды Героя Социалистического труда. Даты и люди Случчины

В рубрике «Даты и люди Случчины» мы рассказываем об известных людях, уроженцах Слуцкого и близлежащих районов. Сегодня — это Владимир Ралько, 30 июля исполняется 100 лет со дня его рождения.Владимир Антонович Ралько (1922 – 2006) – хозяйственный и государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда, председатель колхоза «Аснежыцкі» (1950-1992), участник Великой Отечественной войны.

Из деревни в институт

Владимир Антонович Ралько родился 30 июля 1922 года в деревне Подаресье

Стародорожского района Минской области в многодетной крестьянской семье. Владимир с детских лет был приучен к труду, и эта черта характера осталась у него на всю жизнь. Благодаря трудолюбию и пытливому уму простой деревенский паренек смог поступить в 1938 г. в один из престижных вузов – Белорусский

политехнический институт.

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Однако время было сложное. Страна нуждалась в военных специалистах, поэтому с третьего курса Владимира отозвали с учебы и направили в Краснодарское авиационное училище.

В 1941 году был зачислен курсантом Краснодарского авиационного училища.

Война, плен, партизаны

В 1942 году после курсов младших офицеров был направлен на фронт. Воевал стрелком-радистом тяжелого бомбардировщика ТБ-3. В начале лета 1942 года при выполнении боевого задания самолёт был сбит над Крымом. Весь экипаж попал в плен. Ралько был контужен и вместе с другими членами экипажа оказался в лагере в Ровенской области. Ему удалось сбежать, когда пленных повели на работы на железную дорогу. Месяц шел по оккупированной территории.

В июне 1942 года попал в партизанский отряд Василия Коржа. Был назначен пулеметчиком, затем — командиром отделения, взвода. В сентябре 1942 года стал секретарем комсомольской организации партизанского отряда. В боях отличался

смелыми решительными действиями. Участвовал в десятках партизанских боев.

Председатель колхоза на протяжении 30 лет

После освобождения Беларуси остался на Пинщине. Учебу пришлось отложить, нужно было поднимать разрушенное войной хозяйство.

В 1950 году он создал колхоз «Аснежыцкі» в то время, когда урожайность зерновых не превышала 7-8 центнеров с гектара, а поголовье скота – 30 коров. К 70-м годам его хозяйство стало одним из самых продуктивных в СССР. Поголовье скота у него увеличилось до 12 000 голов, а урожай был 48 — 59 центнеров с гектара, а на отдельных участках — по 72 центнера. Полностью была построена социальная инфраструктура: школы, дома, почта, телеграф, большой дом культуры. За тридцать лет добился того, что хозяйство стало одним из лучших не только в Беларуси, но и во всем Советском Союзе, а сама центральная усадьба превратилась в современный агрогородок с развитой социальной инфраструктурой.

Награды

За всеми достижениями стоит и огромный труд председателя, сумевшего сплотить коллектив, подобрать грамотных специалистов, создать хорошие условия работы для колхозников. Этот труд по достоинству отмечен двумя Золотыми звездами Героя Социалистического Труда (1958, 1976), тремя орденами Ленина, орденами

Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции.

На центральной усадьбе хозяйства установлен памятный бюст В.А. Ралько. Признанием заслуг этого неординарного человека является присвоение ему звания «Почетный гражданин Пинского района». На доме, где жил Владимир Антонович, установлена мемориальная доска.

Член КПСС с 1950 года. Член Брестского обкома КПБ и ЦК КПБ, Депутат Верховного Совета БССР (1959-1963), депутат Верховного Совета СССР (1966-1970, 1974-1984). Заместитель Председателя Верховного Совета СССР в 1985-1990 годах.

Умер 29 ноября 2006, похоронен в Вишевичах.

С использованием материалов vesti.bntu.by и kp.ru.